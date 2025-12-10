Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜有人「趁低吸納」買單位 江玉歡提醒業主勿被有心人利用 政府優惠措施應劃線

社會
更新時間：14:54 2025-12-10 HKT
發佈時間：14:54 2025-12-10 HKT

宏福苑大火後，有報道指有人多次向區內的物業代理查詢，意圖趁機低價買入多個宏福苑單位，「博重建」相關措施圖利。立法會議員江玉歡提醒宏福苑的業主，切勿被有心人利用，或受情緒影響下輕易低價出售單位，要了解清楚自己的業權。同時政府日後推出的優惠措施應要劃線，火災後才購買單位的人不應該受惠。

江玉歡今早（10日）在電台節目指出，宏福苑的地段處於「大埔市地段27號A段」，共劃分25,794個業權份數，當中25,792份屬住宅單位，其餘兩份相信由房委會持有用作泊車位或上落客區。她指即使現有業主對大火感到悲痛，不要輕易低價出售單位，要了解清楚自己的業權。

即使單位燒毀業主仍擁有業權

被問到若有人災後才購入單位，日後重建會否受益。江玉歡解釋，就算有人在大火後買入宏福苑單位，理論上他是宏福苑的業主，但不論新舊業主均有權利參與重建，即使日後政府推出重建及安置措施，如特惠價錢購買其他居屋等等，政策應要說明不適用在11月26日（火災日）後買入單位的業主，又呼籲政府盡快公布可行方案。

她又指不排除有業主「心亂如麻」，會受到不道德的人引誘。她提醒，即使單位燒毀，業主仍擁有該地的業權，不論是否已補地價，業主仍是擁有土地的人，可參與日後重建工作，呼籲業主切勿被有心人利用。

相關新聞：
每日雜誌｜宏福苑安置方案各有利弊 覓地建家保守計30億 災民心靈創傷待復元 倡設紀念設施助集體療癒

宏福苑五級火│傳政府接觸市建局探討重建問題 政府：現階段不排除任何可能

宏福苑五級火｜梁美芬倡原區覓地重建安置居民 政府介入法團管理

宏福苑五級火｜卜國明指原址重建更具成本效益 若覓地重建成本或貴3倍以上
 

