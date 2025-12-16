聖誕節好去處2025｜全港9大特色活動懶人包 中環20米高巨型聖誕樹 大型氣球巡遊打卡

聖誕好去處2025｜聖誕假期快將來臨，聖誕，全港都有不少節日氣氛濃厚的好去處。主題樂園、各區商場以及各大景點都換上聖誕裝飾和主題，精心營造冬日氣氛，供市民打卡歡渡佳節。《星島頭條》整合香港聖誕好去處推薦，必去AIA嘉年華、打卡大型氣球巡遊，到商場欣賞大型裝置。

聖誕好去處｜Merry Balloon Hong Kong——大型氣球巡遊打卡

香港冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」即日至2026年1月4日期間舉行，除有LuLu豬、Ｍ&M等近20個本地同國際人氣IP角色參與大型氣球巡遊，西九文化區更會舉行巨型夢幻充氣樂園。

Merry Balloon Hong Kong

日期：即日至2026年1月4日

地點：西九文化區及指定地點

聖誕好去處｜西九冬日慶典

西九文化區於聖誕期間舉辦多場藝術及音樂表演，包括街頭樂隊、聖詩歌唱及街頭藝人演出，豐富節日氣氛。

西九聖誕節-The Big Bounce

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

地點：藝術公園大草坪

聖誕好去處｜AIA友邦嘉年華

AIA友邦嘉年華將於2025年12月22日到2026年3月1日重返中環海濱，當中有刺激的機動遊戲、合家歡的攤位遊戲、美味小食，還有無數的打卡裝置！除了既定遊戲及活動外，在聖誕及新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動。

日期：2025年12月22日到2026年3月1日

地點：香港中環海濱活動空間

聖誕好去處｜Festilumi光影幻想世界

Festilumi沉浸式光影樂園，現場有9個主題，包括「魔幻楓林」、「七彩光影隧道」、「侏羅紀王國」，主題區佈置有不同光影雕塑、互動裝置以及奇幻生物，例如由金色光影組成的「魔幻楓林」，另外，樂園亦有全球最高的47米光影聖誕樹「Festilumi光影許願樹」，由超過25萬顆LED燈及5萬個光影球組成。

日期：2025年12月12日（周五）正式開幕

地點：灣仔海濱活動空間

聖誕好去處｜香港繽紛冬日巡禮中環「冬日小鎮」

一年一度的「香港繽紛冬日巡禮2025」將首度與置地公司攜手合作，登陸中環核心地段，呈現一個充滿魔幻色彩的「冬日小鎮．中環」。由2025年11月14日（周五）起，皇后像廣場内設有 20 米高聖誕樹及多個大型玩具裝置，包括每 20 分鐘啟動一次、附帶聲效和煙霧的小火車，聖誕天地還帶來連串節慶活動，包括與聖誕老人的溫馨見面會、現場表演等。

日期：2025年11月14日（星期五）至2026年1月4日（星期日）

聖誕好去處｜香港繽紛冬日巡禮中環巨型聖誕樹

今年香港繽紛冬日巡禮其中一個亮點便是皇后像廣場花園的聖誕樹，屆時大家可觀賞20米高的巨型聖誕樹和夢幻裝飾，搭配環繞四周的閃耀聖誕裝飾和可愛的玩具主題擺設，完美營造出溫馨歡樂的佳節氣氛，讓所有市民及旅客都能沉浸在濃厚的聖誕魔力中。

聖誕好去處｜香港繽紛冬日巡禮「聖誕天地」聖誕市集11.28登場

除了有巨型聖誕樹外，由12間聖誕小木屋組成的聖誕市集已於2025年11月28日（星期五）登場！中環聖誕市集不但提供豐富多樣的節日主題餐飲、應節精品選購，更設有節日限定工作坊，讓大家在歡樂的冬日時刻盡情體驗。

日期：2025年11月14日（星期五）至2026年1月4日（星期日）

地點：香港島中環皇后像廣場花園（南、北）【港鐵中環站K出口】

註︰2025年12月24及25日（周三及四）將延長開放時間至翌日凌晨1:00（現場可能會實施人流管制，請留意及遵從在場警員及工作人員的指示。

聖誕好去處｜香港繽紛冬日巡禮中環沉浸式3D投影燈光秀

而作為2025香港繽紛冬日巡禮的重頭戲之一，「光影匯．中環」將帶來一場難忘的沉浸式視覺盛宴！這場聖誕燈光匯演，完美融合3D投影技術、絢麗的燈光效果以及充滿節日氣氛的音樂，將「聖誕天地」周邊的八大地標建築，轉變為一場絢麗的視覺盛宴，讓參觀者彷彿置身於夢幻般的世界。

聖誕好去處｜中環星光長廊星光漫步

置地公司更將連接聖誕天地的整條遮打道掛滿燈飾，把迷人的聖誕景象延伸至中環街頭，打造成浪漫星光長廊。沿途的行人天橋及欄杆會掛滿多組璀璨的燈飾及聖誕裝飾，與聖誕天地的夢幻美景互相輝映。每晚燈飾亮起後，市民及遊客更可漫步至置地廣塲中庭的大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」。

日期：2025年12月10日至2026年2月22日

地點：香港島中環遮打道一帶

聖誕好去處｜南豐紗廠——《The Mills Bros慢調聖誕》

即日至明年1月1日，南豐紗廠舉辦《TheMillsBros慢調聖誕》，推出一系列特色聖誕活動，包括咖啡市集、限定飲品、音樂Show及全新打卡場景，讓大家一邊歎精品咖啡，一邊感受節日氣氛！其中市集UrbanBrewSummit集結逾40間本地及海外咖啡店，帶來黑芝麻維也納咖啡、-86度Dirty等獨特口味的咖啡；而原創角色Mill&JackJack亦會化身巨型打卡裝置在中庭等著與大家合照！此外，多位著歌手，包括黃妍、陳健安、PERSE更會在WeWeave編織生活節現身。

日期：12月5日至2026年1月1日

時間：10am-10pm

地址：南豐紗廠六廠G/F紗廠坊（地圖）

交通：港鐵荃灣站A3出口，沿西樓角路有蓋天橋步行至青山公路入口或港鐵荃灣西站A2出口，沿海貴路及大涌道有蓋天橋步行至白田壩街入口

聖誕好去處｜故宮博物館「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」

香港故宮文化博物館2025年11月至2026年8月期間隆重展出「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，展出250件古埃及重要博物館及考古地點的珍貴文物。

展覽涵蓋法老雕像、黃金飾品、大型木乃伊棺槨、動物木乃伊，以及最新考古發現，呈現古埃及近5000年文明發展。

日期：11月20日至2026年8月31日

地址：九龍西九文化區博物館道8號

「古埃及文明大展」：「圖坦卡門的世界」

聖誕好去處｜香港迪士尼樂園——史上最大型花車巡遊+夜間匯演

香港迪士尼樂園園區不同角落都裝上了打卡聖誕裝置及燈飾，迪士尼更舉行最大型的全新「迪士尼好友巡遊派對」，有近11組迪士尼朋友矚目登場，包括全新《優獸大都會2》的人氣角色阿力和朱迪、換上野餐服飾的Duffy與好友、一眾迪士尼公主。

日期：即日至2026年1月4日

