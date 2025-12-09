Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

3童黨殘廁圍毆少女 指事主「唱我做雞」、「攬我條仔」故施襲 16歲女童判入更生中心

社會
更新時間：10:54 2025-12-09 HKT
發佈時間：10:54 2025-12-09 HKT

3名童黨今年10月在旺角金雞廣場殘廁內襲擊一名17歲少女，期間少女遭多人掌摑及毆打，頭部更被用力推往牆壁。3名女童在警誡下稱「佢（事主）唱我做雞，我好嬲」、「佢攬我條仔」故向事主施襲。3名女童早前承認襲擊致造成身體傷害罪，其中16歲無業女今早西九龍裁判法院接受判刑，裁判官陳慧敏斥被告不珍惜法庭給予的機會，終判她入更生中心。

謊稱有毒癮亦不接受1年住宿式規管

陳官判刑時指，16歲被告鄭然曦聯合同案被告襲擊事主，早前為被告首次索取感化報告時，被告沒有珍惜機會，謊稱有毒癮，其後法庭再押後案件，待索取進一步感化報告及戒毒所報告等，報告顯示被告非癮君子，進一步感化報告內容不理想，指被告不願接受12個月住宿式規管，認為規管時間太長，故感化主任認為被告不適合進行感化，覺得感化未能將被告帶回正軌，而社會服務令亦不適合，因為被告性格反叛及有毒品問題。

官斥不珍惜機會決定判入更生中心

陳官斥被告「法庭一開始就俾機會你」，其後亦押後案件再索取進一步報告，惟被告沒有好好珍惜機會，而且除了本案外，被告另牽涉兩案，故認為「更生中心對你最有裨益」，終判處被告入更生中心。

報告不建議感化或社會服務

辯方引述感化報告、更生中心及戒毒所報告，顯示不建議被告進行感化及社會服務，經醫生檢查身體狀況後，亦認為被告非癮君子，不適合去戒毒所，終建議被告去更生中心。辯方指，向被告解釋報告內容後，被告同意及接受內容，被告的雙親亦有到庭支持。

包括被告在內3女童被控襲擊傷害17歲少女

3名女被告依次為，16歲無業鄭然曦、15歲及13歲學生，同被控襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，她們於今年10月17日，在旺角洗衣街金雞廣場18樓金都桌球城殘障人士廁所內襲擊蘇珈恩，因而對蘇造成身體傷害。

事主要求吸食加熱煙即被帶到殘廁受「教訓」

案情指，事主與3名被告相識，在案發當日下午7時許，事主與鄭及其他朋友到涉案桌球館聚會，期間事主向他人要求吸食加熱煙，15歲女被告感到厭煩，遂夥同其餘被告及女生，帶事主到殘障人士廁所，「俾佢一個教訓」。在殘廁內，3名被告多次掌摑事主，又向她拳打腳踢，有人拍攝毆打過程。事主事後頭部有觸痛、左臉和嘴唇有紅腫，家人看到傷勢後報案。

13歲女被告稱因事主「攬我條仔」故施襲

3名被告被拘捕後均承認毆打事主，鄭在警誡下稱因13歲女被告要求才動手打事主，「我知錯啦，唔會再打人」；15歲女被告稱「佢（事主）唱我做雞，我好嬲」，因此與他人一同毆打事主；13歲女被告則表示事主「攬我條仔」。

案件編號：WKCC5090/2025
法庭記者：黃巧兒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
21小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
20小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
5小時前
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
14小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
18小時前
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
社會
17小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
15小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
2小時前