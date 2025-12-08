Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森7.５級地震｜入境處未接獲港人求助 縱橫遊：約300團友在日本情況安好

社會
更新時間：23:40 2025-12-08 HKT
發佈時間：23:40 2025-12-08 HKT

日本本州東面近岸今晚發生7級以上地震。入境處表示，獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）、中國駐札幌總領事館（總領館）及旅遊業監管局了解情況。入境處至今未有接獲港人求助。

入境處會繼續與公署、總領館及旅遊業監管局保持聯繫，密切留意事態發展。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

縱橫遊常務董事袁振寧對《星島頭條》表示，現時有大約300名團友在日本，所有團友情況安好，已通知所團友留房，接下來會密切留意情況，強調會確保所有團友安全。

另外，香港天文台初步分析，本港時間2025年9日(周二)凌晨2時56分，日本本州東面離岸海域發生一次6.0級地震，震中位於北緯40.93度，東經143.11度附近，即青森之東約200公里，震源深度約10公里。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
21小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
20小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
5小時前
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
14小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
18小時前
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
社會
17小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
15小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
2小時前