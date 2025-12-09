日本青森7.５級地震｜入境處未接獲港人求助 縱橫遊、東瀛遊：在日團友情況安好

日本本州東面近岸今晚發生7級以上地震。入境處表示，獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）、中國駐札幌總領事館（總領館）及旅遊業監管局了解情況。入境處至今未有接獲港人求助。入境處會繼續與公署、總領館及旅遊業監管局保持聯繫，密切留意事態發展。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

縱橫遊：已通知所團友留房

縱橫遊常務董事袁振寧對《星島頭條》表示，現時有大約300名團友在日本，所有團友情況安好，已通知所團友留房，接下來會密切留意情況，強調會確保所有團友安全。

旅遊業議會總幹事楊淑芬接受《星島頭條》查詢時表示，由於外遊旅行團無需預先登記，故有關數字未有官方數據；旅議會初步估計約20團、逾300人，目前所有旅客平安，行程也未有影響。

東瀛遊：60團友身處日本東北 行程未有受礙

東瀛遊執行董事禤國全亦回覆本報指，東瀛遊有30團、大約800名客人在日，其中有3團、約60人身處日本東北，現時所有客人都安全，而且行程未有受礙。

另外，香港天文台初步分析，本港時間2025年9日(周二)凌晨2時56分，日本本州東面離岸海域發生一次6.0級地震，震中位於北緯40.93度，東經143.11度附近，即青森之東約200公里，震源深度約10公里。