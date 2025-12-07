宏福苑五級火︱224幢私樓棚網已移除 4宗獲延期 2幢由政府承建商代拆

大埔宏福苑的五級火發生超過一星期，宏福苑房屋署統籌的緊急維修承建商今日( 7日 )已大致完成清理宏福苑樓宇外圍雜物的工作。4個居屋屋苑（深水埗怡閣苑、觀塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清麗苑）和一個租置屋邨（柴灣峰華邨）完成拆除棚網後，房屋局獨立審查組（審查組）要求註冊檢驗人員安排承建商檢查棚架狀況、清除廢料及雜物，以確保現場環境安全。審查組會繼續巡查及監察情況。

4宗棚網延期清拆申請獲批 兩幢私樓由政府承建商代拆

就屋宇署發出的移除棚網命令，截至今日下午6時，224幢私人樓宇的外牆棚網已經移除，尚有4宗申請延期的個案正在進行工程，屋宇署已接受其延期申請，預計可於本周內完成。其餘兩幢私人樓宇，由於承建商與法團存在已久的合約糾紛一直未能解決（糾紛在大埔火災前已出現），影響了移除棚網的工作，屋宇署已安排政府承建商先進行所需工程，日後追回費用。此外，建築署已在限期前完成移除轄下政府建築物的棚網。

4宗棚網延期清拆申請獲批。資料圖片

屋宇署爭取本星期內公布一套新的安排，要求工地使用的棚網在上架前就地採樣及核實是否符合標準，以便有關外牆工程可盡早恢復。

建造業議會培訓名額明日開始接受報名

建造業議會為受暫停外牆工程影響的工人（工種包括水喉、窗框、髹漆及裝飾工、泥水，以及竹棚架）而預留的5 000個「一專多能／技術提升」培訓名額，明日（8日）開始接受報名。課程免費，按不同工種的培訓課程及時數，工人完成訓練並考取資格，可獲津貼最多14,000元至19,000元不等。

勞工處繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的設施及火災應變安排，以保障工人的職業安全。截至今日下午4時，勞工處已巡查332個建築地盤，共發出170份書面警告及95張敦促改善通知書，並提出25宗檢控。

建造業議會培訓名額明日開始接受報名。網圖

援助基金總額維持33億元

截至今日（7日）下午1時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約30億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為33億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。政府早前宣布基金會向每戶受影響家庭發放生活津貼，截至今日已處理1273宗個案；生活津貼金額已由5萬元增至10萬元，政府會陸續發放有關款項。另外，基金會就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，截至今日已處理90宗個案。此外，政府至今已向1931戶派發一萬元應急補助金。

1408名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有2702名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。資料圖片

截至今日上午，共有1408名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有2702名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用；另一所位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心，則會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。