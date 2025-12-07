立法會選舉︱投票「心意謝卡」網上叫價達80元 賣家 : 適合收藏或作紀念

今日( 7日 )是立法會換屆選舉，完成投票的市民可獲政府送贈的心意謝卡，多間商戶向持心意謝卡選民提供優惠。有網上二手拍賣平台出現轉賣心意謝卡的帖文，售價由10元至80元不等；亦有賣家同時發售多張心意謝卡。

二手拍賣網站Carousell昨日 ( 6日 ) 已出現徵求投票心意謝卡的帖文，出價40元一張。今早投票開始不久，便已有賣家在拍賣網帖文出售，售價由10元至80元不等。有賣家備註指心意卡設計精美，適合收藏或作紀念。單張色彩鮮豔，圖案清晰，展示香港城市景觀。數量有限，售完即止。有賣家亦指4年1次，值得收藏。

多間商戶向持心意謝卡選民提供優惠，包括10間戲院院線宣布，持有「心意謝卡」的市民，每人今日可在指定戲院院線購買一張半價戲票，特備節目及包場活動除外。參與活動的影院包括星達院線、百老匯院線、CGV Cinema、華懋電影院、影藝戲院、Cinema City、英皇戲院、Lumen Cinema、MCL院線及新寶院線。不少食肆及連鎖店亦向持有心意卡人士提供9折或咖啡買一送一優惠。