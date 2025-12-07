Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜機管局：機場社區全力支持 多項措施便利員工投票

社會
更新時間：15:47 2025-12-07 HKT
發佈時間：15:47 2025-12-07 HKT

2025年立法會換届選舉今日（7日）舉行，並在香港國際機場設立鄰近邊境投票站，便利已預先登記的離港或抵港選民，及當值的機場員工投票。機管局主席林天福、民航處處長廖志勇，及機管局行政總裁張李佳蕙聯和一眾機場業務伙伴，到訪位於二號客運大樓旅遊車候車大堂的鄰近邊境投票站，並鼓勵員工踴躍投票。

機場鼓勵員工履行公民責任

為鼓勵機場員工履行公民責任，機管局提供一系列便利員工投票的措施，包括便利當值員工可延遲上班或提早離開崗位，並安排穿梭巴士接載機場員工由機場不同地點前往投票站。

機場員工會所同日亦在機場員工綜合大樓舉辦匹克球活動，旨在向機場同業宣揚健康生活，並加強機場社區凝聚力。

機場員工會所同日亦舉辦匹克球活動。
機場員工會所同日亦舉辦匹克球活動。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
6小時前
立法會選舉2025．持續更新｜投票時間上午7時半開始 至晚上11時半結束
02:21
立法會選舉．持續更新｜選管會：截至早上10時半共收47宗與選舉相關投訴 提醒直選選民切勿蓋兩個印
政情
5小時前
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
影視圈
23小時前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
影視圈
7小時前
立法會選舉2025．投票率持續更新
立法會選舉．投票率｜截至下午3時半 直選投票率19.57%逼近兩成 累計逾80萬人投票
政情
14分鐘前
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
20小時前
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
23小時前
「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙
「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙｜Juicy叮
時事熱話
5小時前