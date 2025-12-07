立法會選舉｜機管局：機場社區全力支持 多項措施便利員工投票

2025年立法會換届選舉今日（7日）舉行，並在香港國際機場設立鄰近邊境投票站，便利已預先登記的離港或抵港選民，及當值的機場員工投票。機管局主席林天福、民航處處長廖志勇，及機管局行政總裁張李佳蕙聯和一眾機場業務伙伴，到訪位於二號客運大樓旅遊車候車大堂的鄰近邊境投票站，並鼓勵員工踴躍投票。

機場鼓勵員工履行公民責任

為鼓勵機場員工履行公民責任，機管局提供一系列便利員工投票的措施，包括便利當值員工可延遲上班或提早離開崗位，並安排穿梭巴士接載機場員工由機場不同地點前往投票站。

機場員工會所同日亦在機場員工綜合大樓舉辦匹克球活動，旨在向機場同業宣揚健康生活，並加強機場社區凝聚力。

