宏福苑五級火｜援助基金總額升至33億 已處理1125宗生活津貼申請

社會
更新時間：21:33 2025-12-06 HKT
發佈時間：21:33 2025-12-06 HKT

大埔宏福苑五級火發生至今已逾一周，截至今日（6日）下午4時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界捐款約30億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為33億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

今日已處理1 125宗生活津貼申請個案

政府早前宣布基金會向每戶受影響家庭發放生活津貼，截至今日已處理1 125宗個案；生活津貼金額已由5萬元增至10萬元，政府會陸續發放有關款項。另外，基金會就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及五萬元殮葬金，截至今日已處理85宗個案。此外，政府至今已向1 931戶派發一萬元應急補助金。

政府指截至今日已處理1 125宗生活津貼申請個案。資料圖片
政府指截至今日已處理1 125宗生活津貼申請個案。資料圖片

社署社工目前已接觸超過1 970個受影響住戶，為約4 900名居民登記「一戶一社工」的跟進服務。社署會與受影響住戶保持聯繫，為他們提供一切所需協助，並全力支援政府的善後工作。尚未與社署聯絡的居民，請盡快致電182 183提供聯絡方法。

截至今日上午，共有1 403名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有2 599名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用；另一所位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心，則會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。

房屋局獨立審查組繼續抽取受災樓宇混凝土芯，包括4座樓宇。資料圖片
房屋局獨立審查組繼續抽取受災樓宇混凝土芯，包括4座樓宇。資料圖片

房屋局獨立審查組繼續抽取受災樓宇混凝土芯  包括4座樓

房屋局獨立審查組今日繼續抽取受災樓宇的混凝土芯，目前已包括4座樓宇。

所有4個居屋屋苑（深水埗怡閣苑、觀塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清麗苑）和一個租置屋邨（柴灣峰華邨）的棚網已全部完成拆除。

52幢大廈的移除棚網工程仍正進行，預計可於一至兩日內完成。
52幢大廈的移除棚網工程仍正進行，預計可於一至兩日內完成。

發展局於12月3日公布，所有正進行大維修而外牆設有棚網的公營、私人樓宇和政府大樓須於今日將棚網下架並暫時停止外牆工程，如有合理理由，個別個案可酌情給予較長時間。就200多幢外牆設有棚網的私人樓宇，截至今日下午3時，175幢私人樓宇的外牆棚網已經移除，另有52幢的移除工程正在進行中，預計可於一至兩日內完成。要求額外時間處理的申請有3宗，涉及3幢樓宇，相關承建商表示會爭取於下星期完成所需棚網移除工程，屋宇署經審視有關理據後，接受其延期申請。
 
屋宇署今日向所有註冊承建商（包括正進行大維修工程及早前接獲署方停工命令的承建商）發出短訊，再次提醒他們在移除棚架上的保護網、保護幕、防水油布及塑膠帆布（需緊急維護的局部位置除外）之前及之後，必須確保棚架上無任何物料或鬆脫物，以及棚架安全穩固，以確保公眾安全。　　
 

