宏福苑五級火｜律師會會長湯文龍訪大埔宏福苑 以實際行動提供即時可靠法律支援

大埔宏福苑大火造成159人死亡，大批居民痛失家園。在這段艱難的日子裡，香港律師會持續與所有受大埔火災影響的家庭同行，以實際行動提供即時而可靠的法律支援。

律師會會長湯文龍聯同理事會成員今日（6日）到訪大埔宏福苑，悼念每一位逝者，包括英勇殉職的消防員，同時向前線的義務律師和義工表達深切謝意。

3個櫃位共處理33宗災民查詢 涉保險索償、傷亡及銀行按揭等範疇

理事會亦探訪了位於大埔3個過渡性房屋項目（樂善村、善樓、策誠軒）的緊急免費法律諮詢櫃位。駐場義務律師即場處理災民查詢。截至今日下午6時，3個櫃位共處理了33宗個案，涉及保險索償、人身傷亡及銀行按揭等範疇，協助災民應對急需處理的法律事宜。

律師會明於馬鞍山樂和·東寓及元朗路德會雙魚薈增設服務櫃位

為讓更多受影響人士能及時獲得支援，律師會在政府不同部門的協調下，迅速於馬鞍山樂和·東寓及元朗路德會雙魚薈增設服務櫃位，並將於明日（7日）投入運作。

「大埔火災緊急免費法律諮詢熱線」（2840 1011）亦持續運作，服務時間為每日早上9時至晚上9時。截至目前，熱線已處理超過50宗個案，涵蓋保險索償及文件遺失等範疇。

律師會正與社會福利署合作，透過「一戶一社工」計劃向受影響家庭派發服務資訊，確保每位災民均可獲得所需協助。

衷心感謝所有一直積極參與的義務律師及義工。截至目前，登記人數如下：

緊急免費法律諮詢服務櫃位

・超過140名駐場義務律師

・超過110名義務工作人員

大埔火災免費法律諮詢熱線

・超過400名義務律師

・超過300名義務接線員

律師會誠邀更多會員加入義務行列，攜手為受影響人士帶來力量、希望與實際支援。登記連結：

https://forms.office.com/r/9y3zCQvdxD