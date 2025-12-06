Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅熱｜再增一宗本地個案 67歲女患者曾到青衣自然徑行山 居葵芳邨

社會
衞生署衞生防護中心（中心）表示，截至今日（6日）下午5時，中心錄得一宗新增感染基孔肯雅熱本地個案，涉及一名67歲女子，住所位於葵青葵芳邨。初步調查顯示，她於12月2日及3日分別出現關節痛及發燒，昨日（5日）出現皮疹，同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

初步調查顯示，病人在潛伏期內不曾外遊，屬本地感染個案。她曾於11月29日與一名家居接觸者到青衣自然徑行山。除此以外，中心未發現她在潛伏期內的其他活動地點與早前確診個案曾到訪的地點有重疊。中心認為，病人較大機會於當日在青衣自然徑一帶行山時受到感染，與近期青衣的本地個案有流行病學關連。她的家居接觸者（包括一名一同行山人士），暫時沒有出現病徵。中心已按流行病學調查及風險評估進行防控工作，包括為相關家居接觸者提供醫學監察及健康建議。如有需要，中心會安排化驗檢測。流行病學調查仍然繼續進行。 

本港今年累計錄得78宗基孔肯雅熱確診個案中，10宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。
 

