宏福苑五級火｜災民只獲數月免租? 房屋局澄清非事實 籲居民毋須擔心租金開支或居住期

房屋局發言人今日（6日）表示，因應大埔宏福苑早前發生的火警，房屋局和房屋署一刻也沒有停下，馬上不斷為有需要的市民安排入住過渡性房屋及香港房屋協會（房協）項目。房屋署的中轉屋或臨時收容中心也在積極準備當中。房屋局希望再次澄清一些誤解，就是一直有媒體報道提及受大火影響的災民在入住過渡性房屋後，只有數個月的免租期，然後便需繳付租金。房屋局發言人指出，有關言論並非事實。

受影響居民可以較長期入住過渡性房屋 租金全免

發言人重申，考慮到受火災影響居民非常緊急的情況，房屋局早已作出特別安排，對入住過渡性房屋或其他上述項目的受影響居民提供住宿援助，租金全免。換句話說，如有需要，受影響的居民可以較長期入住。政府會在住宿方面一直支援受影響居民，有需要的居民無需擔心相關租金開支或居住期。

房屋局強調受影響的居民可以較長期入住過渡性房屋單位，政府會在住宿方面一直支援受影響居民，他們毋須擔心租金開支或居住期。資料圖片

受火災影響的市民如欲入住房屋局的過渡性房屋，可致電3611 8482查詢；如欲入住房協的專用安置屋邨、暫租住屋項目或出租屋邨空置單位，可致電2839 1393查詢；如市民就房屋署的中轉屋或臨時收容中心有任何查詢，則可致電2658 4430。