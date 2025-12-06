Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜加強公共運輸服務來往過渡性房屋 支援災民

社會
更新時間：16:48 2025-12-06 HKT
發佈時間：16:48 2025-12-06 HKT

運輸署今日（6日）表示，持續督導公共運輸服務營辦商加強服務，加派車輛和人手，支援入住各區過渡性房屋的大埔宏福苑火災居民。

其中，大埔善樓已增設穿梭巴士服務往返大埔中心及雅麗氏何妙齡那打素醫院；元朗新田部屋則已增設居民巴士的輔助服務往返大埔墟站。至今各過渡性房屋項目的公共運輸服務表列如下：

地區 地點 現有公共運輸服務 新增／加強的公共運輸服務
大埔 善樓
  • 九巴72C、73P、74E、75K、75P及275R分別前往大埔墟、荃灣及觀塘
  • 專線小巴20B、20C、20E、20G、20R及20T前往大埔墟站
  • 增設居民巴士服務NR540往返善樓及大埔墟站，每日上午至晚間時段提供服務
  • 增設穿梭巴士服務往返善樓、大埔中心及雅麗氏何妙齡那打素醫院，每日上午至晚間時段提供服務
樂善村
  • 專線小巴20B、20C及20G加強服務
  • 九巴75K已增加三輛車加強服務
策誠軒
  • 居民巴士NR50往返策誠軒及大埔墟站
  • NR50加強服務
元朗 路德會雙魚薈
  • 九巴77K前往上水站及元朗站
  • 紅色公共小巴前往上水站及元朗
  • 九巴77K已增加一輛車加強服務
路德會七星薈
  • 九巴54、77K、251B及251M分別前往元朗、上水及荃灣
  • 專線小巴608及608S分別前往元朗及錦上路站
新田部屋
  • 居民巴士NR976往返新田部屋及錦上路站
  • 九巴76K前住朗屏及上水
  • 專線小巴75前往元朗及落馬洲支線管制站、76前往元朗，以及78前往大欖隧道收費廣場及落馬洲（新田）
  • 紅色公共小巴前往上水站及元朗
  • 增設居民巴士NR976的輔助服務往返新田部屋及大埔墟站，每日上午至晚間時段提供服務
北區 博愛昇平村
  • 九巴79K前住粉嶺及上水站
  • 專線小巴52K前往粉嶺站
  • 九巴79K已增加一輛車加強服務


有關專營巴士及專線小巴服務詳情，可參閱運輸署網頁及各專營巴士營辦商網頁。運輸署會繼續與相關過渡性房屋項目營運機構和公共運輸服務營辦商緊密協調，照顧居民的出行需要。

 

