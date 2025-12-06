宏福苑五級火｜加強公共運輸服務來往過渡性房屋 支援災民
更新時間：16:48 2025-12-06 HKT
發佈時間：16:48 2025-12-06 HKT
發佈時間：16:48 2025-12-06 HKT
運輸署今日（6日）表示，持續督導公共運輸服務營辦商加強服務，加派車輛和人手，支援入住各區過渡性房屋的大埔宏福苑火災居民。
其中，大埔善樓已增設穿梭巴士服務往返大埔中心及雅麗氏何妙齡那打素醫院；元朗新田部屋則已增設居民巴士的輔助服務往返大埔墟站。至今各過渡性房屋項目的公共運輸服務表列如下：
|地區
|地點
|現有公共運輸服務
|新增／加強的公共運輸服務
|大埔
|善樓
|
|
|樂善村
|
|策誠軒
|
|
|元朗
|路德會雙魚薈
|
|
|路德會七星薈
|
|新田部屋
|
|
|北區
|博愛昇平村
|
|
有關專營巴士及專線小巴服務詳情，可參閱運輸署網頁及各專營巴士營辦商網頁。運輸署會繼續與相關過渡性房屋項目營運機構和公共運輸服務營辦商緊密協調，照顧居民的出行需要。
