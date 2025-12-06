大埔宏福苑五級火｜陳美寶：與受災者同行 局方會提供一切可行支援

運輸及物流局局長陳美寶表示，經歷大埔宏福苑五級火警，她與全香港市民一樣深感難過，能做的只有與受災者同行，提供一切可行支援。運輸及物流局的各夥伴單位在過去一星期，自發為受影響人士提供各類援助，不只支援受災人士的交通需要，亦各盡所能提供膳食、現金等不同形式的協助，越是艱難，越能體現守望相助的重要。

陳美寶在網誌表示，火災發生後，港鐵公司即時協助受災人士補領八達通及樂悠卡，及後亦向每名受火災影響的居民捐出備有2000元增值額的八達通；機管局統籌機場內多個機構的員工籌款，各機構亦按類比捐款。其他公共交通營辦商，包括九巴、城巴等同樣即時慷慨捐款。

業界紛伸出援手為居民義載令人感動

隨着部分受災人士暫時遷到大埔、元朗和北區的多個過渡性房屋，陳美寶指，運輸署同事仔細檢視當區交通，希望受災人士遷到陌生地方，都不用為交通問題煩惱。她十分欣慰各公共交通營辦商紛紛積極配合協調，更有營辦商為大埔「善樓」居民提供義載服務。元朗新田過渡性房屋亦增設往返大埔的免費居民巴士路線。

令她特別感動的是，五隊的士車隊以及公共巴士同業聯會在災後均主動迅速伸出援手，調配部分的士和旅遊巴，為居民提供特別義載服務，包括在剛過去的兩天，配合政府的安排接載宏志閣的居民，讓他們能夠短暫回到家中整理和取回所需物品。運輸署會繼續與各營辦商保持密切溝通，持續應對災民的出行需要。

另外，她日前視察了機場二號客運大樓新旅遊車候車大堂的鄰近邊境投票站及了解當天的安排，包括機管局早前安排人員協助在機場社區上班的合資格選民登記更改票站。

陳美寶稱，災難當前，大家都希望出一分力，而在援助災民和防範同類事情發生的過程中，需要推動改革。即將選出的立法會議員會是政府重要的改革夥伴，她與運輸及物流局上下深信，新一屆立法會議員與他們一樣心繫大埔，會攜手推動支援、跟進和改革工作，並在海陸空各範疇共創未來。

