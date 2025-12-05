Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜拆棚網費用誰付惹關注 政府夥法定機構及專業組織向業主提供支援

社會
更新時間：20:20 2025-12-05 HKT
發佈時間：20:20 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑早前發生五級大火，屋苑外墻棚網被揭發涉魚目混珠。政府於周三（3日）宣布，所有現時正進行大維修的樓宇如在外牆設有棚網，均須在明日（6日）或之前完成棚網下架。如個別個案需要更多時間處理棚網下架，可預先通報相關部門，如有合理理由，部門會作出適當通融。民政及青年事務局及發展局在社交平台發文，指理解部分業主對拆除棚網所涉權責和費用的關注，特別是現時仍有些項目由宏福苑大維修涉事承建商提供服務。為進一步釋除業主和居民的疑慮，發展局聯同民政及青年事務局會為相關業主提供適切支援。

拆除棚網費用由承建商承擔

當局表示，將會夥拍相關法定機構和專業組織（包括香港測量師學會），為業主提供大廈維修方面的專業意見，例如與工程合約、物業及設施管理等測量相關問題、聘請認可人士或註冊檢驗人員及工程招標時要注意的事項及如何保障自身權益等；同時，各區區議員亦會主動聯絡相關大廈的法團，提供支援和跟進個案。

發展局聯同民青局將會為相關業主提供適切支援。 資料圖片
至於拆除棚網所涉費用，由於有關指令是屋宇署署長及相關部門基於公眾安全考慮，根據《建築物條例》所賦予之權力向相關承建商發出，有關費用應由承建商承擔，除非承建商與法團所簽合約另作訂明。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜棚網拆除期限周六屆滿  火炭穗禾苑承辦商申請延期

宏福苑五級火｜甯漢豪：所有大維修樓宇棚網須即時下架 周六或之前完成

宏福苑五級火︱居民憂拆棚網須夾錢 田北辰引述發展局：費用由承建商承擔

 

