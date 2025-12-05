Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅淑佩：今年首11個月4500萬人次訪港 按年增12%超去年全年 英客升15%

社會
更新時間：18:36 2025-12-05 HKT
發佈時間：18:36 2025-12-05 HKT

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（5日）出席「香港英商會商界論壇」，並發表「PLAY：香港的文化與娛樂」主題演講。她指出，憑藉香港多元的旅遊資源，今年首11個月共有約4,500萬人次訪港旅客，已超越整個2024年的總數，按年增長達12%。其中來自英國的旅客增幅更高，達15%，顯示長途旅客正在回流，此有賴盛事的帶動及航空運力的提升。當中全運會期間訪港旅客超過170萬人次，較去年同期上升19%。

羅淑佩指全運會期間訪港旅客超過170萬人次，較去年同期上升19%。資料圖片
羅淑佩指全運會期間訪港旅客超過170萬人次，較去年同期上升19%。資料圖片

冀周日投票選出新一屆立法會  與政府攜手推動救災和改革工作

她又指當下社會的首要任務是全力安撫協助大埔宏福苑受災人士，並積極處理火災後的後續工作，包括於本周日（7日）選出新一屆立法會，與政府攜手推動救災和必要的改革工作。肉體和心靈的療癒當然需要不少的時間和更多的關愛，但她希望，對於社會上不論是實質還是心靈皆需要一點光亮的人士而言，將於本月稍後亮燈的香港繽紛冬日巡禮聖誕燈飾能在涼風颯颯中帶來一絲溫暖與慰藉。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
社會
6小時前
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
4小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
6小時前
《同事三分親》女星富商老公尖沙咀大炒車  Tesla座駕遭攔腰猛撞損毀嚴重  救護車趕到急送院
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲 網民：蒸魚碟都得
大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲 網民：蒸魚碟都得｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
娛樂圈頂級巨星兄弟合共身家逾十億 相聚土瓜灣超貼地歎平民美食 相識逾半世紀傳曾反面
娛樂圈頂級巨星兄弟合共身家逾十億 相聚土瓜灣超貼地歎平民美食 相識逾半世紀傳曾反面
影視圈
6小時前
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
影視圈
6小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
2025-12-04 17:52 HKT
《愛．回家》骨幹演員「離家」！朱茵同班同學宣布離巢 演藝路崎嶇曾獲劉丹8年「包伙食」
《愛．回家》骨幹演員「離家」！朱茵同班同學宣布離巢 演藝路崎嶇曾獲劉丹8年「包伙食」
影視圈
5小時前
屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車
屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車｜Juicy叮
時事熱話
3小時前