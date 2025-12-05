羅淑佩：今年首11個月4500萬人次訪港 按年增12%超去年全年 英客升15%

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（5日）出席「香港英商會商界論壇」，並發表「PLAY：香港的文化與娛樂」主題演講。她指出，憑藉香港多元的旅遊資源，今年首11個月共有約4,500萬人次訪港旅客，已超越整個2024年的總數，按年增長達12%。其中來自英國的旅客增幅更高，達15%，顯示長途旅客正在回流，此有賴盛事的帶動及航空運力的提升。當中全運會期間訪港旅客超過170萬人次，較去年同期上升19%。

她又指當下社會的首要任務是全力安撫協助大埔宏福苑受災人士，並積極處理火災後的後續工作，包括於本周日（7日）選出新一屆立法會，與政府攜手推動救災和必要的改革工作。肉體和心靈的療癒當然需要不少的時間和更多的關愛，但她希望，對於社會上不論是實質還是心靈皆需要一點光亮的人士而言，將於本月稍後亮燈的香港繽紛冬日巡禮聖誕燈飾能在涼風颯颯中帶來一絲溫暖與慰藉。