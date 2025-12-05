《年少日記》製作商與全球發行商內訌 圓桌會議室入稟向MM2 Studios追討408萬元

製作香港電影《年少日記》的圓桌會議室有限公司，昨入稟高等法院控告《年少日記》香港市場推廣及全球發行商MM2 Studios，指MM2 Studios拒絕履行雙方合約，要求法庭下令MM2 Studios連本帶利還款至少408.2萬元，付清合約所指明的未付金額及已交付物件，並支付是次訴訟費用，或作任何合適補償。

原告為圓桌會議室有限公司（Roundtable Pictures Limited），被告為滿滿額創作香港有限公司（MM2 Studios Hong Kong Limited）。香港電影《年少日記》由香港電影發展基金會及創意香港全力支持，圓桌會議室有限公司製作和MM2 Studios負責全球發行。

圓桌會議室入稟控告滿滿額創作單方面拒絕履行雙方於2022年2月15日簽訂的《國際多重權利分配協議》（International Multiple Rights Distribution Agreement），要求法庭頒令證明滿滿額創作違約，下令滿滿額創作連本帶利還款至少408.2萬元，付清合約所指明的未付金額及已交付物件，支付是次訴訟費用，或作任何合適補償。

案件編號：HCA2243/2025

法庭記者：劉曉曦