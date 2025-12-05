Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜宣明會G6K慈善跑12.14如常舉行 捐出報名費同等金額支援受災居民

社會
更新時間：13:29 2025-12-05 HKT
發佈時間：13:29 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑火災做成嚴重傷亡，整個社會籠罩一片傷感的氣氛。宣明會將在12月14日(周日) 假添馬公園舉辦「Global 6K for Water」(G6K) 慈善跑，活動將如常舉行，除活動善款用於支持所承諾的水利衛生工作外，宣明會將額外配對相等於所有參加者報名費的同等金額，用作支援大埔受災兒童及家庭。

宣明會亦提到，在火災後迅速聯繫合作伙伴及區內團體，並運用籌集到的善款，透過區內團體，包括學校、教會及社會服務團體為受災居民提供援助及緊急支援。宣明會亦會繼續密切聯絡區內團體，協力為更多居民提供適切支援。稍後宣明會將在網頁上載工作報告，讓公眾了解善款運用的情況。 

宣明會目前通過「浸信會欣悅社會服務處」向居住宏福苑受影響學生發放緊急教育援助金，惠及百多名學生，以協助他們及其家庭渡過難關。宣明會也會陸續與學校合作，為更多學童提供援助教育金，期望惠及更多受災兒童；與「同在坊輔導及培訓中心」合作，為受災居民提供緊急情緒支援；將於 12月4、5日分別舉辦兩場災後危機介入及創傷治療網上工作坊，幫助受影響學生的教師、輔導員、治療師、前線學童工作者及社工等掌握專業心理及遊戲治療技巧，協助受影響兒童重建安全感與復原力。

宣明會亦已為災區內的大埔浸信會公立學校80名教職員舉辦心理支援工作坊，並為其初小學生提供活動工作坊，協助兒童們辨識情緒，及將情緒轉化為社區支持。 
 

