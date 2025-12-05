Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜連續9期無人中1.2億頭獎明晚攪珠 即睇7大幸運號碼（附10大投注站）

社會
更新時間：16:18 2025-12-05 HKT
發佈時間：16:18 2025-12-05 HKT

馬會下期六合彩將在明日（6日）晚上9時30分攪珠，由於六合彩頭獎已經連續9期未有幸運兒中獎，多寶獎池進一步累積至超過9,302萬元，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達1.2億港元。

六合彩頭獎攪珠幸運號碼：

號碼 次數
32 14
39、44 12
17、18、28、33 10

過往9期攪珠結果：

期數 攪珠結果
126 6、18、29、34、37、38、39
125 1、2、17、35、37、48、8
124 19、26、33、35、36、39、5
123 2、4、10、26、28、36、23
122 2、11、13、28、38、48、7
121 10、11、28、30、37、39、15
120 18、20、28、37、38、40、41
119 7、9、16、17、33、46、49
118 10、17、22、33、40、41、31

全港10大幸運投注站分布

至於10大幸運投注站。截至2025年6月30日，分別為是位於中環士丹利街、屯門市廣場、荃灣青山道、尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德褔、大埔廣場、上水石湖墟、及大埔廣褔道。

