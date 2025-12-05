六合彩｜連續9期無人中1.2億頭獎明晚攪珠 即睇7大幸運號碼（附10大投注站）
更新時間：16:18 2025-12-05 HKT
馬會下期六合彩將在明日（6日）晚上9時30分攪珠，由於六合彩頭獎已經連續9期未有幸運兒中獎，多寶獎池進一步累積至超過9,302萬元，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達1.2億港元。
六合彩頭獎攪珠幸運號碼：
|號碼
|次數
|32
|14
|39、44
|12
|17、18、28、33
|10
過往9期攪珠結果：
|期數
|攪珠結果
|126
|6、18、29、34、37、38、39
|125
|1、2、17、35、37、48、8
|124
|19、26、33、35、36、39、5
|123
|2、4、10、26、28、36、23
|122
|2、11、13、28、38、48、7
|121
|10、11、28、30、37、39、15
|120
|18、20、28、37、38、40、41
|119
|7、9、16、17、33、46、49
|118
|10、17、22、33、40、41、31
全港10大幸運投注站分布
至於10大幸運投注站。截至2025年6月30日，分別為是位於中環士丹利街、屯門市廣場、荃灣青山道、尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德褔、大埔廣場、上水石湖墟、及大埔廣褔道。
