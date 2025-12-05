Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜防火棚網貴逾倍 銷售商指行內存「價錢行先」風氣：好平嘅嘢都鍾意溝貨

社會
更新時間：10:34 2025-12-05
發佈時間：10:34 2025-12-05

大埔宏福苑五級火引起坊間對棚網安全的關注，擁有逾四十年建築安全用品銷售經驗的棚網銷售商麥偉強在電台節目指出，自政府多年前發出指引、建議業界使用具阻燃功能的棚網後，大部分有信譽的公司均已遵從。然而，他坦言，由於阻燃棚網的成本及重量均遠高於非阻燃的普通棚網，導致業內有部分承辦商可能為節省成本而選擇使用非阻棚網。

行內存「價錢行先」風氣：好平嘅嘢都鍾意溝

他透露，在火災發生前，一卷合規格的阻燃棚網約售80元，而非阻燃的則便宜一半。他直言，行內確實存在「價錢行先」的風氣，部分人或會因此罔顧安全，選擇價格較低的劣質物料；亦有人為降低成本「溝網」，混合使用不阻燃及阻燃的棚網。其他安全用品亦然，「好平嘅嘢都鍾意溝，睇價錢多過睇質量」。

阻燃棚網網格較密 重量亦較重

對於如何分辨棚網的真偽，麥偉強表示，除了依賴內地廠方提供的檢測證書外，若發現有不太合理的質量，亦會用火機點燃物料作測試，或安排樣本交香港實驗室進行測試。他又透露合規格的阻燃棚網，其網格會較為緊密，重量亦會較重，用火機燃點樣本，非阻燃棚網雖然仍會燒著，但不會搶火，離開火源亦會幾秒停止，亦不會燒著其他的物料。

火災後需求急增 業界現「真空期」

麥偉強指出，自宏福苑大火後，市場對合規格阻燃棚網的需求急增，非阻燃棚網價格急升至180元一卷，並出現斷貨的情況，現時訂貨亦要兩星期後才有貨供港，並要在港進行檢驗，相信棚網供應會在一定時間出現「真空期」。

