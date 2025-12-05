張柏芝為違約案作供 庭上透露2011年買世紀大廈 曾求助兩圈中人急籌4000萬付尾數

女藝人張柏芝遭前經理人余毓興及經理人公司控告違反合約一案，續於高等法院審訊。張柏芝今早出庭作證，提到1998年投身演藝界以來，先後有過朱永龍和「向太」陳嵐兩位經理人。張指簽訂獨家經理人合約，她較重視個人誠信比年期與錢財多，「如果嗰個人係好嘅，我會一世同佢交易」。

朱永龍及「向太」先後擔任張柏芝經理人

原告余毓興及Aeg Entertainment Group Limited，由大律師嚴斯泰代表；被告張柏芝，由大律師林嘉仁代表。

架上太陽鏡的張柏芝今早於多名男子護送下抵達高院，出庭作供。張於證人台上以基督教形式宣誓，並表示採納其證人陳述書後，開始接受原告方盤問。她稱自1998年、18歲時已投身演藝界，直到本案關鍵時段、2011年為止已有13年經驗。她同意簽署經理人合約屬重要事情，而在余毓興成為其經理人前，她曾有過兩任經理人，分別為朱永龍及「向太」陳嵐。

原告方問到，簽訂獨家經理人合約，應該考慮很多事情、尤其年期。張柏芝不同意，稱對她而言，誠信更為重要，「如果嗰個人係好嘅，我會一世同佢交易」、「誠信多過幾多年、幾多錢」。

稱與助手周靜儀多年來「共患難」工作都由周物色

張柏芝又提到自己的助手周靜儀，指周在她當初加入中國星集團時，由中國星分派作為其助理，後來她離開中國星，周靜儀也離開了中國星，其後一直在她身邊，兩人關係一路演變下來，已非助手關係可形容，即使周對內地事務相對不熟悉，現在有較年輕的新員工加入，「我哋到依家都好密切」。

原告方問到，在2011年，是誰負責發薪給周靜儀。張柏芝供稱，對數字非常抗拒和敏感；她在庭上計算自己演藝年資時亦須一度「數手指」。她稱因此相關事務由周靜儀負責，而當時其實周靜儀為她接工作，她再分佣給周，「我哋關係比較特殊」、「我哋嘅感情已經好到無任何contract綁死」，兩人曾一起「共患難」，她亦把銀行事務、甚至銀行卡密碼等都交給周處理。

原告方問到，當有公司或客戶有工作時，是否會先聯絡周靜儀，周再把合約帶給張柏芝查看。張柏芝稱，周靜儀了解工作後，如果認為符合她的性格，便會再帶給她考慮，又指兩人性格相似、立場堅定，甚少勉強自己接受工作。

2011年急於籌錢4000萬處理物業買賣

張柏芝確認，2011年4月曾藉臨時賣買合約購入香港世紀大廈單位，價值1.28億元，而成交日為2011年7月11日。張柏芝稱當時自己只負責「睇樓」，感到滿意便通知周靜儀，由周處理後續事情，但後來周靜儀通知她須準備4000萬款項，否則銀行方面會「好麻煩」，而當時她已在拍攝《河東獅吼2》。

原告問到，當時張柏芝是否曾接觸其他演藝界人士，以籌得4000萬元。張柏芝憶述，在余毓興之前，她曾獲兩名不同人士接觸，首名人士開出的條件中，有一項她未能接受，因這突發情況才出現須籌得4000萬；第2名人士則由張柏芝的父親張仁勇接觸。張柏芝在庭上並未透露該兩人身份。

張指不會稱呼余毓興「契爺」

張柏芝續供稱，余毓興是《河東獅吼2》投資人，除此以外，兩人當時沒有其他關係，她不會稱呼對方為「契爺」。對於余是否認識自己父親，張柏芝亦稱不知道，但表示「個個都話識我爸爸」。

原告方其後引述，張柏芝因新亞洲娛樂聯盟集團有限公司清盤，而作出的一份法定聲明，當中提到在2011年，她因為信任余才同意成為新亞洲的藝人、為期8年。原告方質疑，在2011年7月前，張柏芝不認識余，兩人關係亦不緊密，為何會表示基於信任余而簽約。張柏芝稱當時已因拍攝《河東獅吼2》，長期在現場與余有接觸。

原告方今早盤問至早休時段，重新開庭後，大律師嚴斯泰表示出現人事調動，他將不再繼續參與本案，並交其副手、大律師鄧力行負責繼續代表原告方；原告方今午將繼續盤問。

原告入稟狀指，余和張於2011年7月及2012年5月分別簽訂《全球獨家經理人合約》及《張柏芝兩部電影片約合約》，余先後預支共4276萬元片酬予張，要求張需參演共6部電影。惟余指張沒有履行電影合約及違反經理人合約，索償至少1276萬元。辯方則爭議該《全球獨家經理人合約》屬偽造，張在合約上的簽名也是他人假冒，而後來亦是余選擇不再找張出演。

案件編號：HCA1227/2020

法庭記者：王仁昌