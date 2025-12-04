THEi高科院前兼任講師認向學生索賄2萬元 官斥以權謀私情節嚴重 押後12.17判刑

自資院校香港高等教育科技學院(THEi高科院)前兼任講師向一名學生索賄並收賄兩萬元，以確保學生的畢業專題研習（俗稱FYP)獲得合格成績。他今於東區裁判法院承認控罪，辯方求情指被告近年承受沉重精神壓力影響精神狀態才作出「判斷失準」的行為。主任裁判官張志偉直斥被告違反誠信、以權謀私，行為影響學生及院校在工程界的認受性，破壞香港的國際信譽，案情嚴重，決定為被告索取精神科醫生報告，本月17日判刑，被告期間還押小欖精神病院看管。

被告向學生施壓索賄助獲B+評分

68歲被告吳瑞庭承認一項「代理人接受利益」罪，他承認在任教期間負責指導土木工程（榮譽）工學士課程學生的畢業專題研習，去年11月起與學生定期會面時，多次向涉案學生表示不會給予合格成績，並以此施壓索取金錢，聲稱可保證其專題研習通過，他起初要求學生支付4萬元，經協商後學生願意分兩期支付共3萬元，他便承諾若學生遵守協議便可獲B+評分，另一學期更可獲A級成績。

被告表明學生沒有能力取得好成績，不必再努力，只需遵守協議，要求學生到自動櫃員機提款，他最終於去年12月10日收取該學生2萬元現金，承諾確保該生的專題研習獲合格。他被廉署人員拘捕時身上有涉案2萬元現金，錄影會面時亦承認向學生索賄4萬元，正式收取2萬元，而THEi高科院禁止員工向學生索取或接受任何利益。

辯方求情時指，被告多年來仍能教書並貢獻社會，被告育有兩名孫子女，其中一名患有自閉症，被告作為教育工作者，深知病情對孫子的影響，由於自閉症最佳改善時機在六歲前，現時治療費用以數萬元計，被告亦長期承受家庭壓力。辯方解釋被告索取及收取金錢的行為是他「判斷失準」的行為，被告近年承受沉重精神壓力，犯案與其精神狀態有關，他願意接受醫生診治，但公營精神科服務需輪候至明年。

涉案學生重新交功課延誤半年畢業

張官指，涉案學生受事件影響後需重新交作業及獲取評分，最後獲得C+成績，延誤半年才畢業。而案件曝光後，校方安排新導師指導6名學生重新完成畢業專題研習，可見所有受被告指導的學員均受影響，學術評估出現不公，事件嚴重損害誠信及院校聲譽。張官提到，若學生就範而不投訴被告，則會成為同謀，毁其一生。

張官批評被告索賄收賄的行為違反誠信，以權謀私，影響學生及院校在工程界的認受性，破壞香港廉潔社會的國際信譽。辯方雖建議法庭考慮緩刑或社會服務令，但張官認為案件情節嚴重，不得過分考慮個人情況，但會先為被告索取精神科報告，以決定判監時需否安排精神科治療，並押後案件至12月17日判刑，被告期間還押小欖精神病院看管。

案件編號：ESCC1494/2025

法庭記者：劉曉曦