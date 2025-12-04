大埔宏福苑五級火︱柴灣及北角維修工程涉虛假文書 市民人心惶惶 批承建商偷工減料

大埔宏福苑五級火，徹底調查、追究責任是社會共識，政府早前進一步交代調查進展時表明，柴灣峰華邨及北角富澤花園富嘉閣維修工程分別聲稱獲得棚網阻燃合格證，惟政府與內地跟進調查後發現證書懷疑造假，涉虛假文書。《星島》記者今早（4日）前來觀察，柴灣峰華邨正在拆除棚網，北角富澤花園富嘉閣則已完成棚網拆除。市民普遍都人心惶惶，雖認為拆棚網可以令他們安心，但是後續政府應加強監管，避免重蹈覆轍。

峰華邨居民批承建商偷工減料

在峰華邨住了數十年的許先生表示在宏福苑大火前，「從來冇諗過棚網會引起咁大災禍」，對於棚網拆除感到安心。他批評承建商「偷工減料」，欺負市民沒有見識，希望政府能夠立例規管，日後有新棚網時亦會當場檢查其阻燃質量。不過，他擔憂現時的工程進度會因此有所影響，而且拆除及安裝的費用或要用居民負擔，令到維修費用「百上加斤」。而平日甚少出外的梁先生梁太均表示，大單位的維修費高達5萬元，希望政府能夠對相關業主提供財政支援，以減輕市民壓力。

冀政府加強監管

同樣是峰華邨居民的邱先生希望法團日後檢驗棚網時，能夠尋找第三方協助驗證，只要有一個樣本不符合標準，就全數退回(棚網)。同時亦希望政府加強監管並非只局限於棚網，而是一視同仁所有建築物料，保障市民安全。

董先生的父親在峰華邨居住超過10年，被問到是否希望更換承建商，無奈表示「我哋只係小業主，無足夠嘅錢去換」。他亦希望政府能夠多加監管，增加抽樣檢查的頻率，因為「小市民」對建築方面理解不多，容易受蒙蔽。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜屋宇署勒令維修工程暫停 富澤花園居民憂「爛尾」：外牆都鑿開了

北角富澤花園目前只有富嘉閣正在搭棚維修，但其他同屋苑居民亦感到擔憂。住在富達閣的關女士質疑「證書」是否具備可信力，日後業主大會會提出試驗建築物料方案，以確保其質量過關。而住在富慧閣，年逾70歲的簡先生表示，對承建商信心大打折扣，認為政府理應有專門官員去監察及規範工程。他續指「無法評論」政府是否監管不力，但希望政府能夠徹查，以確保維修物料再無偷工減料。

屋苑內亦其他即將進行大維修的樓宇，居民深感憂慮。住在富邦閣的梁女士表示，政府應作中央統籌，避免承建商圍標。而住在富威閣的王先生則認為經過宏福苑大火後，不會有承建商或政府官員會偷工減料的，因此對於其屋苑接下來的大維修抱有信心。

兩個屋苑管理處均對市民查詢深感煩躁。富澤花園管理處表示現時只得富嘉閣搭棚，與其他大樓無關。而峰華邨更是張貼公告表示已就此事要求警方立案跟進。

記者：曾智華

攝影：劉駿軒