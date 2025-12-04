Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

國安處休班警涉偷拍及企圖搶槍 擬認罪還柙明年6.29答辯

社會
更新時間：14:41 2025-12-04 HKT
發佈時間：14:41 2025-12-04 HKT

隸屬國安處的39歲男警年初休班時涉於地鐵站內偷拍女子被捕，遭同袍帶至尖沙嘴警署調查期間疑情緒失控，企圖搶奪同袍槍械，被控偷拍及企圖無牌管有槍械2罪。辯方今（4日）早在區域法院表示擬認罪，案件押後至明年6月29日，在西九龍裁判法院答辯及求情，期間被告還柙候訊。

39歲被告高振宗，報稱警員，被控非法拍攝或觀察私密部位及企圖無牌管有槍械2罪。控罪指，他於2025年1月15日，在尖沙咀港鐵站扶手電梯出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從女子X的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位而操作設備，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得女子X同意；同日在尖沙咀警署報案室內企圖無牌管有槍械，即一枝警槍。

案件編號：DCCC 837/2025
法庭記者：黃巧兒
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
22小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
21小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
02:46
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
13小時前
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
6小時前
01:22
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
10小時前