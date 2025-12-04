國安處休班警涉偷拍及企圖搶槍 擬認罪還柙明年6.29答辯

隸屬國安處的39歲男警年初休班時涉於地鐵站內偷拍女子被捕，遭同袍帶至尖沙嘴警署調查期間疑情緒失控，企圖搶奪同袍槍械，被控偷拍及企圖無牌管有槍械2罪。辯方今（4日）早在區域法院表示擬認罪，案件押後至明年6月29日，在西九龍裁判法院答辯及求情，期間被告還柙候訊。

39歲被告高振宗，報稱警員，被控非法拍攝或觀察私密部位及企圖無牌管有槍械2罪。控罪指，他於2025年1月15日，在尖沙咀港鐵站扶手電梯出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從女子X的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位而操作設備，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得女子X同意；同日在尖沙咀警署報案室內企圖無牌管有槍械，即一枝警槍。

案件編號：DCCC 837/2025

法庭記者：黃巧兒

