大埔宏福苑五級火︱王肇枝中學校內籌款支援受影響學生家庭 啟危機處理小組輔導師生

社會
更新時間：11:00 2025-12-04 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑發生五級大火，影響甚廣，區內不少居民生活都有不同影響。王肇枝中學校長鄭思宏表示，校內有16名學生居住於宏福苑，其中包括應屆文憑試考生。校方已即時提供支援，包括學習物資及情緒輔導，並獲校服商及書商免費提供校服和書本。目前所有受影響學生已復課，狀態大致回復至火災前。

校方提供多方面支援

鄭思宏指出，校方已舉辦校內籌款，反應熱烈，並將於本周向相關學生家長發放第一輪捐款，下周發放第二輪款項。據他了解，有個別家長已在區內租住單位，以方便子女上學。

啟動危機處理小組 輔導受影響師生

鄭思宏提到，火災發生時學生仍在校上課，師生均目擊大火情況，部分人隨即出現情緒反應。校方在大火翌日啟動危機處理小組，並於上周五復課當日提供輔導。連同社福機構人員，共有11名社工及1名教育局心理學家到校支援。當時有40多名學生較需要支援，至今大部分人的情緒已紓緩。

鄭思宏提及，大火期間除有煙及灰燼飄到學校，當晚學校後山亦發生火警，需由消防到場撲救。

