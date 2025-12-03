宏福苑五級火｜ 市建局撤銷「宏業建築」及「鴻毅」樓宇復修計劃登記

大埔宏福苑的五級大火造成至少159人死亡，承辦該屋苑大維修工程的承建商為宏業建築工程有限公司，鴻毅建築師有限公司則為大維修工程顧問公司。市建局表示，因應執法部門已就宏福苑火災成立聯合調查小組作全面調查，拘捕兩間公司多名相關人士，加上傳媒連日報道事件，市建局已根據指引，撤銷兩間公司在「樓宇復修公司登記計劃」的登記。

「樓宇復修公司登記計劃」手冊列明，當已登記公司遭到投訴，或出現負面媒體報道，包括廉政公署、競委會及執法機構，就公司違例事項、定罪及紀律處分紀錄展開拘捕或聆訊，市建局會撤銷其登記。

大埔宏福苑的五級大火造成至少159人死亡。

涉事的承建商宏業建築工程有限公司曾在市建局的「樓宇復修公司登記計劃」的「項目管理評分」獲評核100分滿分。市建局承認評分的表達方式有機會令公眾誤解，並指計劃無要求承建商聲明有關地盤施工安全的定罪紀錄，將檢視優化「樓宇復修公司登記計劃」有關名單，改善登記計劃的審核範疇、方法與準則等。

