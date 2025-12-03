Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜勞工處向受災工友外傭提供2萬元補助 將聯繫相關單位安排發放

社會
更新時間：20:06 2025-12-03 HKT
發佈時間：20:06 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑早前發生五級大火，造成多人死傷。除政府早前因應大埔宏福苑火災事故向受影響人士提供的援助外，勞工處今日（3日）公布向工友及外傭發放二萬元特別補助的安排，並呼籲合資格的工友及外傭盡快提交申請，處方會從速處理及核實有關名單，並發放補助。勞工處會主動聯繫相關工會、承辦商、總領事館及住戶安排發放補助，工友及外傭亦能自行下載表格提交申請。

勞工處今日公布向工友及外傭發放二萬元特別補助的安排。
勞工處今日公布向工友及外傭發放二萬元特別補助的安排。

工友補助支援所有宏福苑受聘工人、清潔工和保安員

工友補助支援原本受聘在大埔宏福苑工作的建造業工人、清潔工和保安員，協助他們應付火災帶來的工作困難。勞工處正聯繫相關職工會及承辦商等，安排有關工友申請補助。此外，上述工友亦可下載申請表格，並將填妥的表格以傳真（2697 3394）、電郵（[email protected]）、郵寄或親身交回勞工處勞資關係科（沙田及大埔）辦事處（地址：新界沙田上禾輋路1號沙田政府合署3樓304-313室）。有關工友補助的查詢，請致電勞工處熱線2929 4054。

外傭補助支援所有宏福苑受聘外傭

外傭補助支援原本在大埔宏福苑工作的外傭，協助他們應付在香港缺乏家人支援以及個人財物在火災盡毀的困難。勞工處正聯繫相關國家駐港總領事館及有關住戶等，安排有關外傭申請補助。此外，有關外傭亦可下載申請表格（只有英文），並將填妥的表格以傳真（3101 0604）、電郵（[email protected]）、郵寄或親身交回勞工處外籍家庭傭工科（地址：九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心16樓）。有關外傭補助的查詢，請致電勞工處熱線3582 8987。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
8小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
8小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
4小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
5小時前
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
2025-12-02 19:12 HKT
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
3小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
3小時前