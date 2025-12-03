Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甲流｜11歲女童併發併發腦病變 情況一度嚴重

社會
更新時間：18:52 2025-12-03 HKT
發佈時間：18:52 2025-12-03 HKT

衞生署衞生防護中心（中心）今日（3日）再接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案。個案涉及一名有長期病患的11歲女童。她於12月1日出現發燒、咳嗽和神智模糊，同日被帶往伊利沙伯醫院急症室求診，需留院治理，情況一度嚴重。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變。她目前仍然留醫，但情況已轉趨穩定。

初步調查顯示，女童居於海外，於11月20日到港。女童不曾接種2025／26季度流感疫苗。她的家居接觸者暫時沒有病徵。

計及上述個案，今個夏季流感季節至今已錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎六個月至17歲。若單單計算在本年度季節性流感疫苗接種計劃展開後錄得的16宗個案，只有一人曾在發病前四天接種本年度季節性流感疫苗。然而接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，換言之，這些嚴重個案的兒童都未能受到疫苗保護。

