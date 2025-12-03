Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港法律周2025｜法律科技展覽舉辦 展示法律研究等領域尖端產品與服務

社會
更新時間：15:15 2025-12-03 HKT
發佈時間：15:15 2025-12-03 HKT

香港法律周2025今日（3日）邁入第3天，活動包括「海牙國際私法會議亞太區域辦事處國際私法研討會」，以及每年一度的「調解之都」論壇和「2025年香港調解講座」。另外，法律科技展覽亦在法律周期間舉辦，展覽匯聚多家法律科技服務提供者，展示法律研究、文件生成等領域的尖端產品與服務。現場設有互動示範與專家諮詢，助參與者深入了解如何將科技融入日常實務。

林定國冀探討如何以創新及數碼技術 簡化跨境文件流通

律政司司長林定國致辭時表示，本港首次在法律周期間與海牙國際私法會議（HCCH）合辦活動，HCCH一直是香港的長期合作夥伴，而在中央政府的大力支持下，香港特區自1997年起，一直作為中國代表團一員積極參與HCCH的工作。他表示，希望透過研討會探討如何利用創新及數碼技術，簡化跨境文件流通，提升訴訟支援效率，期望各界能藉此平台展開有意義交流，共同推動國際私法的未來。

法律科技展覽設互動示範與專家諮詢

法律科技展覽亦在法律周期間舉辦，展覽匯聚多家法律科技服務提供者，展示涵蓋法律研究、文件生成、合約智能審查、線上爭議解決（ODR）及審訊支援等領域的尖端產品與服務。現場設有互動示範與專家諮詢，助參與者深入了解如何將科技融入日常實務。

LexisNexis大中華區董事總經理薛駿騏表示，公司今年正式在香港推出新一代人工智能（AI）平台Lexis+ AI，內含專為法律工作流程設計的個人化助理Protégé，具有對話式搜尋、文件起草、總結摘要、文件分析和連結引文等功能。

薛駿騏指出，新平台基於LexisNexis龐大的法律資料庫，能提供真實案例及連結，避免一般AI模型可能出現的錯誤資訊，對律師及企業法務部門而言更具可信性，平台更採用自家雲端系統，確保數據安全及私密度。公司亦基於香港內容訓練AI模型，再由本地律師微調驗證，確保輸出符合實務標準。

他表示，律政司一直積極推動法律科技，公司亦有參與相關合作項目，並獲得律政司的意見和反饋。他感謝律政司的支持，認為這有助香港法律科技的發展。

記者：蔡思宇
攝影：何健勇

相關新聞：

香港法律周2025︱吉爾吉斯司法部長：香港是連接不同司法管轄區理想平台

香港法律周2025︱第三屆融通與發展法治論壇 加強全球治理等關鍵領域合作

香港法律周2025︱聯合國國際貿易法委員會秘書長：香港在普通法和民法體系中間搭建橋樑

香港法律周2025開幕 林定國：香港致力成為「超級聯繫人」 推動區域及全球法律與經濟合作

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
21小時前
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 13:56 HKT
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
2025-12-02 15:30 HKT
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 16:39 HKT
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
4小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
7小時前
02:46
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民陸續回家執拾
突發
6小時前
90年港姐季軍梁小冰容貌突變極不自然惹熱議 疑為凍齡「做手腳」 網民：完全認不出來
90年港姐季軍梁小冰容貌突變極不自然惹熱議 疑為凍齡「做手腳」 網民：完全認不出來
影視圈
2025-12-01 18:00 HKT