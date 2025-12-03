殘特奧會︱特奧乒乓球比賽免費門票今起接受登記 即睇網站連結

全國運動會香港賽區統籌辦公室今日（12月3日）宣布，全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）特奧乒乓球比賽將於12月6日、8日及9日在荃灣體育館（地址：荃灣永順街53號）舉行，公眾由今日下午3時起，可在網上實名登記領取免費門票。

特奧乒乓球比賽共設五個競賽小項，包括男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和混合雙打。運動員按年齡分為五個組別：8至11歲、12至15歲、16至21歲、22至29歲，以及30歲及以上。賽會將先按運動員年齡、性別及項目組別進行分組測試，然後根據測試結果把能力相近的運動員合成一組，每組人數3至8人。比賽日程如下：

比賽日期 比賽時間 比賽項目 12月6日

（星期六） 上午十時至下午十二時三十分

及

下午二時三十分至下午五時 男子單打、女子雙打 12月8日

（星期一） 上午十時至下午一時 混合雙打 12月9日

（星期二） 上午十時至下午十二時三十分

及

下午二時三十分至下午五時 女子單打、男子雙打

有興趣到場觀賽人士可由今日下午3時起至比賽日前一天下午5時，登入網站（ww2.ctshk.com/ticketDetail?channelId=9&productId=3300001799&poiId=16613386）進行實名登記，每次領取最多兩張門票。成功登記人士會透過電郵收到一張換票證，憑有效換票證於活動當日換領門票。

持換票證人士須於比賽當日攜同換票證和其登記時使用的身份證明文件，到場館外票務處換領單日門票。門票為全日通票，比賽場內不設劃位，持票人可多次進出場地。每張門票限一人入場，輪椅使用者及其看顧人須各自換領門票。

換票證和門票均不得轉讓，先到先得，換完即止。如尚有剩餘門票，公眾人士可於活動當日在現場即時登記免費領取即日門票。

有關殘特奧會香港賽區的資訊，請瀏覽專題網站（www.2025nationalgames.gov.hk/tc/ngd-nsog/about.html）、Facebook專頁（www.facebook.com/2025nationalgames.hk）和Instagram專頁（www.instagram.com/2025nationalgames.hk）。