基孔肯雅熱︱耀東邨64歲婦廣州返港染疫 發燒關節痛入院 3家居接觸者暫無病徵

社會
更新時間：20:28 2025-12-02 HKT
發佈時間：20:28 2025-12-02 HKT

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（2日）下午5時，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。個案涉及一名64歲女子，居於港島東區耀東邨。初步調查顯示，她於11月21日至27日到訪廣東省廣州市，並在11月30日出現發燒及關節痛，同日到東區醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。她的3名家居接觸者，包括一名同行到廣州市的人士，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。由於病人在潛伏期曾到訪廣東省，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，會把個案通報廣東省衞生當局。

本港今年累計錄得76宗基孔肯雅熱確診個案，7宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

↓立即下載星島頭條App↓

