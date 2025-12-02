大埔宏福苑五級火｜的士司機捐全日車資連貼士$2600：數字唔多 但心意搭救

大埔宏福苑上月26日發生五級大火，造成多人傷亡，不少熱心市民自發捐贈衣服、食物、飲用水等物資，亦有市民選擇捐款幫助受影響災民。一名有心的士司機昨晚（2日）在網上發文，分享自己將一整日駕駛的士所得款項，全數捐出用以支援大埔宏福苑受災居民，獲得不少網民讚賞。該司機在帖文中詳細計算當日收入，指「所有車費、Tips（貼士）、隧道費加埋總共係$2531」，他決定「直接齊頭$2600捐俾仁濟」。他謙稱金額「數字唔多，但心意搭救」，並感謝所有乘搭其的士的乘客。他表示，乘車付費是平常事，但「緣分就係咁啱要你上到我㗎車先可以完成到呢件事」，故也笑言「多謝埋自己」。

司機籲政府予災民妥善交代

司機亦分享當日有趣經歷，指本以為乘客會與他圍繞火災、捐贈話題聊天，結果「幾乎無講過嘢」。他自稱是怕羞的「I人」(內向的人)，並觀察到許多香港人的特質：「你未必會開口講你做咗啲乜或者會想做啲乜，但係好多人不停默默咁做咗好多嘢，想為一啲善良美好嘅事付出少少」。他特別感謝所有有一面之緣的乘客，並在貼文最後希望政府給予災民一個妥善的交代，認為「呢樣嘢係我哋捐幾多錢都彌補唔到嘅事」。

車內貼中英告示 社交平台附捐款收據

該司機上傳照片顯示，當日總營業額為2,093元，連同附加費438元，合共2,531元。他其後「齊頭」捐出2,600元至仁濟醫院，並附上捐款擷圖作證明。為讓乘客知悉此舉，司機在車廂內張貼中英對照告示，說明12月1日全日的車資將不計成本捐贈仁濟醫院，並歡迎乘客到其社交平台查證款項去向，承諾晚間會上傳捐款收據。

帖文引來大量網民留言致敬，紛紛祝福司機「路路平安」、「身體健康，好生意，每張單都係好客人」、「接親都遠距離」，並讚揚這是「好人好事」、「善有善報」。有網民更表示「想以後搭的士都比你賺」。對於有網民詢問如何預約其車輛，司機回覆指自己很少接預約訂單，但「香港好細，可能聽日就喺馬路到載到你」。

