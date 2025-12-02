大埔宏福苑五級火｜ 警設10條熱線 籲市民提供火災相關影片及相片

警方今日(2日)宣布，就大埔宏福苑火災，特設10條熱線電話，以收集相關的影片或相片。市民如持有相關資料，可致電以下熱線與警務人員聯絡：

5337 6671

5337 6672

5337 6673

5337 6674

5337 6675

5337 6676

5337 6677

5337 6679

5337 6680

5337 6681

10條熱線將由即日起，每日上午8時至晚上8時運作，其唯一用途是收集與此次火災相關的影片或相片。若市民需要查詢火災的死傷者資料，應致電警方的傷者查詢專線1878 999。