大埔宏福苑五級火｜ 警設10條熱線 籲市民提供火災相關影片及相片
更新時間：15:14 2025-12-02 HKT
發佈時間：14:33 2025-12-02 HKT
警方今日(2日)宣布，就大埔宏福苑火災，特設10條熱線電話，以收集相關的影片或相片。市民如持有相關資料，可致電以下熱線與警務人員聯絡：
5337 6671
5337 6672
5337 6673
5337 6674
5337 6675
5337 6676
5337 6677
5337 6679
5337 6680
5337 6681
10條熱線將由即日起，每日上午8時至晚上8時運作，其唯一用途是收集與此次火災相關的影片或相片。若市民需要查詢火災的死傷者資料，應致電警方的傷者查詢專線1878 999。
