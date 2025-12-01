Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火︱政府陸續發放火災援助金 首批18死者家屬獲20萬慰問金

社會
更新時間：20:46 2025-12-01 HKT
發佈時間：20:46 2025-12-01 HKT

政府今日（12月1日）開始向大埔宏福苑火災死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，首批涉及18宗個案。同時，政府正陸續向第一批20個個案發放5萬元生活津貼。

政府發言人表示，除上述慰問金、殮葬金及生活津貼，以及早前發放的1萬元應急補助金外，政府將再發放以下特別補助：

受傷補助

為支援傷者住院期間的收入損失及出院後的即時生活需要，所有火災傷者將獲發受傷補助。留院7天或以上者可獲發10萬元，留院6天或以下者則獲發5萬元。受傷補助將經由社會福利署的「一戶一社工」機制安排發放。

學生補助

所有居住於大埔宏福苑的學生將獲發2萬元特別補助，以重新購置書本、文具、電腦等學習工具，或支付來往臨時住所及學校的交通費。補助對象涵蓋所有日校（包括中學、小學、特殊學校和幼稚園）就讀的學生，以及專上院校就讀全日制經本地評審課程的學生。學生補助將一律經由日校發放。

政府開始向大埔宏福苑受影響居民發放援助金。
政府開始向大埔宏福苑受影響居民發放援助金。

工友補助

為支援在大埔宏福苑工作的建造業工人、清潔工和保安員因未能如常開工或須重新添置生財工具的損失，他們將獲發2萬元特別補助。工友補助將由勞工處跟進。

外籍家庭傭工補助

考慮到外籍家庭傭工在港可能缺乏家人或親戚支援，且個人財物可能在火災中盡毀或僱主不幸身故，受僱於大埔宏福苑的外籍家庭傭工將獲發2萬元特別補助。外籍家庭傭工補助將由勞工處跟進。

宏福苑援助基金達16億元

另外，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界捐款達13億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額已達約16億元，將用於協助居民重建家園，提供長期和持續的支援。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死亡 宏昌閣再發現8具遺體
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
02:56
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
社會
5小時前
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
社會
6小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
9小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
6小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
22小時前
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
02:56
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
社會
4小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
2025-11-30 15:13 HKT
大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期
大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
11小時前