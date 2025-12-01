大埔宏福苑五級火丨廉署：有人於本地供應商購入未達阻燃標準棚網 後混入合標棚網使用 圖魚目混珠通過測試

大埔宏福苑上周的五級大火焚燒逾43小時，釀成多人死傷，至今仍有多人下落不明。政務司司長陳國基聯同保安局局長鄧炳強、廉政專員胡英明和警務處刑事及保安處處長陳東，今日（12月1日）下午4時在政府總部，交代調查及規管工作組最新工作。

陳國基表示，警方過去兩日在宏福苑20個地方採集棚網樣本，發現宏泰、宏道、宏仁、宏志4幢大廈、7個分布在高中低層的採集樣本，未達阻燃測試標準。

棚網位置越難取 阻燃合格率越低

鄧炳強又指，火勢蔓延速度不尋常，相信保護網或發泡膠板是肇禍原因，因此在未被火勢波及的宏志閣地下檢取棚網作初步化驗，結果是合法阻燃標準，惟結果與消防和專家觀察不一致，在火勢受控後，同事在8幢大廈不同地方檢取樣本，包括平常很難到達、連消防員都要爬出去的地方，最終發現有7個樣本不符合阻燃標準，懷疑有人將不合標準的保護網混入使用。而且，在隨手可得的棚網樣本裏，合格機率越高，相反在一些較難取得樣本的地方，合格率越低。

涉案人購合標棚網裝椿腳 成功通過測試

胡英明表示，事源7月時因颱風吹襲破壞保護網，於是有涉案人士在本地供應商分批購買保護網作更換，證據顯示，涉案人士以每卷54元，購買了2,300卷、約7,500平方米未達阻燃標準的保護網，經計算後，足夠包裹8棟大廈。今年10月尾，中環發生涉及棚網的火警，涉案人士擔心被抽查檢驗，遂在同一供應商以每卷100元，購買了115卷約3700平米方達阻燃標準的保護網，並把它裝在每棟大廈的樁腳，試圖魚目混珠，並成功在往後測試獲得通過。

他又指，專案小組正就宏福苑維修工程可能涉及的貪污展開全面調查，目前為止共拘捕12名人士，包括工程顧問、承建商和搭棚的盤頭。

陳國基表示，消防處牽頭的跨部門調查專組已展開實地調查，並在現場檢走多類建築材料，包括棚網、發泡膠板、帆布等以作進一步測試調查。他指，調查及規管工作組另一主要工作是為正進行外牆大維修的現存樓宇進行特別巡查。截至今早11時，屋宇署已巡查359棟報稱正在進行外牆大維修樓宇，確認當中有300棟設有棚網，並已即時取走樣本，陸續分批送交測試。

陳國基強調，火災調查工作以及其他大廈的規管巡查工作會繼續雙軌並行，若發現巡查樣本有任何違規情況，執法部門會即時跟進，絕不姑息。