大埔宏福苑五級火丨私隱公署籲慎防騙徒利用火災進行詐騙 包括假冒社福機構以釣魚短訊騙取善款

私隱專員公署今日（1日）表示，留意到有騙徒利用大埔火災，假扮義工使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」，意圖騙取災民的個人資料，包括中英文姓名、香港身份證號碼、電話號碼，以及銀行及信用卡資料，包括戶口號碼、信用卡號碼、提款卡號碼及驗證碼等。另外，有市民亦收到假冒社福機構的籌款釣魚短訊，訛稱為大埔火災的災民籌款，誘使市民點擊短訊內的超連結進入虛假籌款網站，以騙取善款。

個人資料私隱專員鍾麗玲強烈譴責有騙徒利用災情行騙，提醒災民及公眾必須保持警惕，查證相關災民登記表的真偽，切勿提供任何銀行戶口密碼或驗證碼，並可透過「一戶一社工」申請相關資助。市民若接獲懷疑詐騙短訊或來電，應先查證對方或相關機構的真偽。若市民希望向災民捐款，應透過官方提供的銀行戶口作出捐款（例如：特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」銀行戶口https://www.info.gov.hk/gia/general/202511/27/P2025112700758.htm）。

私隱專員公署並建議以下防騙貼士，以保障個人資料私隱及財產，避免墮入騙徒陷阱：

提高警覺 ：提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，切勿隨意點擊或掃瞄可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站；

：提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，切勿隨意點擊或掃瞄可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站； 核實發送短訊人士的身分 ：即使對方可於短訊中提供你的個人資料，若懷疑對方身分，應先以其他聯絡方式查證對方或有關機構的真偽；

：即使對方可於短訊中提供你的個人資料，若懷疑對方身分，應先以其他聯絡方式查證對方或有關機構的真偽； 保護戶口資料 ：切勿向任何人透露銀行戶口驗證碼、密碼及信用卡安全碼，如有懷疑，立即更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能（如有相關功能）；

：切勿向任何人透露銀行戶口驗證碼、密碼及信用卡安全碼，如有懷疑，立即更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能（如有相關功能）； 防騙資訊：留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，並向身邊親友分享與騙案有關的資訊，以加強防騙意識。

市民若接獲懷疑詐騙短訊或來電，可向私隱專員公署（電話：2827 2827、電郵：[email protected]）作出查詢或投訴。市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。如有懷疑，可透過「防騙視伏器」（https://cyberdefender.hk/scameter/）搜尋可疑的電話號碼、電郵地址、網址等。

私隱專員公署對大埔火災造成嚴重傷亡深表哀痛，公署向不幸罹難的市民及英勇殉職的消防員致以沉痛哀悼，並向所有受影響的家庭致以最深切的慰問，祝願傷者早日康復。我們亦向前線消防員及救援人員致以崇高敬意，公署會繼續致力提供協助與支持，與大家攜手共渡難關。