大埔宏福苑五級火丨災民喪親經歷哀傷朋友點幫忙？做開心事都自責？心理學家教四階段梳理情緒

大埔宏福苑世紀五級火劫焚燒逾43小時，釀成至少146人死、79人傷，包括一名37歲消防員殉職，至今仍有多人下落不明。事發第六天，社會仍籠罩在哀傷氣氛之中。香港心理學會輔導心理學部主席、臨床心理學家譚嘉宜今早（12月1日）在電台節目表示，面對突如其來的災難，市民及受影響人士往往會經歷不同心理階段，由最初的震驚，到其後的自責、反覆情緒，以至中長期的復原，過程各有不同，屬正常現象。她呼籲，現階段毋須急於深入剖析情緒，最重要是先讓自己「穩定下來」。

第一階段：心理急救初期（事發後數天）

譚嘉宜表示，事發情緒支援後熱線接獲大量來電，多數來自受災居民及失去親人的人士，部分人情緒極其混亂、崩潰、不知所措。前線同事在這個階段的重點並非進行深入輔導，而是提供「心理急救」，包括讓來電者有安全的傾訴空間、耐心聆聽，並帶領簡單的深呼吸及情緒穩定練習。

不宜「撬開」不願談及感受人士的情緒

同時，亦會按需要轉介他們到相關部門，協助處理實際困難，例如臨時住屋、經濟援助，以至日常生活所需的支援。她強調，每個人的急性壓力反應不同，有人情緒激動，有人則顯得麻木、沉默，全部都是正常反應，這個階段不宜「撬開」他們的情緒、強逼當事人回憶或講述創傷經歷，以免造成二次傷害。

第二階段：短期心理反應期（接觸大量資訊影響）

譚嘉宜指出，創傷並非只影響親身經歷事件的人，一些不斷透過新聞或社交媒體接觸相關畫面的市民，同樣可能出現強烈的不安、恐懼、失眠或難以集中精神等情況，這屬於「次級創傷」反應。

限制接收新聞時間在早晚十分鐘 文字或電台較佳

她建議，若感到難以承受，應主動減少接觸資訊，可將接收新聞的時間限制在每天早晚各約十分鐘，並盡量選擇文字、電台或經過篩選的資訊形式，避免重複觀看震撼畫面。

避免重複觀看震撼畫面 必要時停用社交媒體

她亦提醒，社交媒體的演算法會不斷推送相關內容，令用戶陷入惡性循環，市民應主動篩選，必要時可暫停使用。

第三階段：情緒反覆及自責期（旁觀者內疚自責）

在這個階段，部分市民即使並非直接受害者，也會出現內疚、自責的情緒，例如覺得自己當時不在現場幫忙，或認為在這段時間外出娛樂、放鬆「好像不應該」。

毋須因社會悲痛強迫停止生活或娛樂

譚嘉宜解釋，這些想法屬於悲傷與創傷歷程的一部分，常見階段包括震驚、否認、「如果當時……」的假設、憤怒與哀傷，最終才慢慢走向接受。她強調，人不需要因為片刻的快樂而責怪自己，嘗試維持正常作息、在適當時候放鬆，反而有助身心復原。

她指，人在不同場景有不同情緒表現很正常，若長時間「開心不起來」才是不尋常，維持日常生活，「玩嘅時候就玩」。

第四階段：中長期復原期（需留意有否影響生活）

譚嘉宜指出，若情緒起伏持續數天至數星期仍未改善，並明顯影響到專注力、工作或人際關係，則應考慮主動尋求專業協助，例如向輔導員或心理學家求助，同時也可與信任的家人或朋友傾訴，不要獨自承受壓力。

籲大眾多留意自己及身邊人心理狀況

她呼籲社會大眾，在關心事件和受害者的同時，亦要多留意自己及身邊人的心理狀況，給予彼此多一些體諒和空間，讓城市慢慢走出陰霾。