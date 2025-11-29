宏福苑五級火︱「大埔宏福苑支援服務」專題網站推出 一站式提供住宿及心理支援等有用資訊

大埔居屋宏福苑周三（11月26日）發生五級大火，至今造成最少128人死亡，83人受傷，包括一名37歲消防員殉職。多個政策局及部門正集中持續加強後續支援善後工作。「大埔宏福苑支援服務」專題網站經已推出，一站式提供住宿支援、物資援助、政府專項基金、經濟援助，以及醫療與心理支援等相關資訊及最新消息，方便市民查閱。專題網頁:www.taipofire.gov.hk。

網站臚列了政府提供的住宿支援，包括房屋局過渡性房屋、房署的中轉屋及房協的空置單位等資料，以及政府現正統籌資訊科技業界盡快構建捐獻物資平台，讓有關團體和市民登記他們可提供的捐獻物品，預計有關平台可於日內完成。現階段團體和市民可透過WhatsApp，登記他們的資料和可捐獻的物資，以便政府整合資料和有需要時與有關人士聯繫，WhatsApp號碼： 9213 2388

