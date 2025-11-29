Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火︱「大埔宏福苑支援服務」專題網站推出 一站式提供住宿及心理支援等有用資訊

社會
更新時間：18:49 2025-11-29 HKT
發佈時間：18:49 2025-11-29 HKT

大埔居屋宏福苑周三（11月26日）發生五級大火，至今造成最少128人死亡，83人受傷，包括一名37歲消防員殉職。多個政策局及部門正集中持續加強後續支援善後工作。「大埔宏福苑支援服務」專題網站經已推出，一站式提供住宿支援、物資援助、政府專項基金、經濟援助，以及醫療與心理支援等相關資訊及最新消息，方便市民查閱。專題網頁:www.taipofire.gov.hk

「大埔宏福苑支援服務」專題網站。
網站臚列了政府提供的住宿支援，包括房屋局過渡性房屋、房署的中轉屋及房協的空置單位等資料，以及政府現正統籌資訊科技業界盡快構建捐獻物資平台，讓有關團體和市民登記他們可提供的捐獻物品，預計有關平台可於日內完成。現階段團體和市民可透過WhatsApp，登記他們的資料和可捐獻的物資，以便政府整合資料和有需要時與有關人士聯繫，WhatsApp號碼： 9213 2388
https://www.info.gov.hk/gia/general/202511/27/P2025112700758.htm等有用資訊。

機構

服務

相關資訊
房屋局 過渡性房屋 電話：3611 8482
房屋署 中轉屋及臨時收容中心 電話：2658 4430
香港房屋協會 專用安置屋邨、暫租住屋項目及出租屋邨空置單位 電話：2839 1393
香港房屋委員會 為受影響的未補價資助出售單位業主提供特別按揭貸款安排 https://www.info.gov.hk/gia/general/202511/29/P2025112900235.htm
民政及青年事務局 透過不同的私營機構和慈善團體，物色到接近1,000個位於青年宿舍及酒店作即時緩衝安排，供受影響居民即時留宿一至兩星期 https://www.facebook.com/share/p/1A8dBiKHBC/ （只有中文）
https://www.info.gov.hk/gia/general/202511/27/P2025112700940.htm
民政事務總署、康樂及文化事務署 開放臨時庇護中心 https://www.info.gov.hk/gia/general/202511/27/P2025112700497.htm

 

 

