Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜李家超明早率主要官員等於政府總部默哀3分鐘 政府建築物明起下半旗3日

社會
更新時間：19:37 2025-11-28 HKT
發佈時間：19:37 2025-11-28 HKT

為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，香港特別行政區政府將進行悼念，有關安排包括由11月29日至12月1日，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗會下半旗誌哀。其間，政府主要官員會取消非必要的公開活動。所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動亦會按情況安排取消或延期。

行政長官李家超明日（29日）上午8時聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員在政府總部默哀3分鐘，沉痛哀悼在大埔火災不幸罹難的人士。 在哀悼期間，民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。

學校下半旗致哀 非慶祝性活動亦不應有表演

教育局也致函全港中小學（包括特殊學校）、國際學校、幼稚園／幼稚園暨幼兒中心的校監及校長，要求提供本地課程的中小學校（包括特殊學校）及幼稚園須在11月29日至12月1日期間下半旗（包括國旗和區旗）誌哀，以及期間積極考慮停辦所有慶祝活動。至於上述期間舉行的非慶祝性質的活動，當中不應包括表演部分。此外，學校應按校本情況，安排師生進行悼念活動。

如國際學校，以及其他只提供非本地課程的私立中小學及幼稚園備有旗桿亦須於上述期間下半旗誌哀，同時積極考慮停辦所有慶祝活動。教育局也懇請各學校為在是次事件中受影響的學生提供適切的支援。

相關新聞: 

大埔宏福苑五級火︱政府為每位死難者家屬提供20萬元慰問金 下周起向每戶受災家庭發放5萬元生活費

大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求

大埔宏福苑五級火｜廣禮樓鄰近災場 居民疏散被迫露宿商場 盼歸家「沖個涼」

大埔宏福苑五級火｜社區中心變成認屍間 查看遺體相片覓親人 家屬苦等兩日兩夜無消息

大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 當局指火警鐘失效 醫管局一員工遇難
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
01:04
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
01:33
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
突發
5小時前
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
01:51
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
生活百科
12小時前
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
02:17
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
社會
8小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
3小時前
政府工程師洗黑錢逾626萬元及收賄 承認公職人員行為失當等6罪 押後12.16判刑
政府工程師收賄批工程合約予好友 持不明資金享受生活 認行為失當、洗黑錢逾626萬元等6罪候懲
社會
12小時前
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
生活百科
11小時前