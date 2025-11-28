Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑大火｜中燃集團捐贈120萬港元 支援居民安置及災後重建工作

社會
更新時間：17:15 2025-11-28 HKT
發佈時間：17:15 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五級火災造成重大傷亡及及財產損失。據星島環球網報道，中燃集團捐贈總價值120萬港元的現金及物資予受影響災民。

中燃集團謹向此次火災中不幸罹難的市民表示深切哀悼，向罹難者家屬、受災同胞致以誠摯慰問與深切關懷。

中燃集團堅決貫徹習近平總書記重要指示精神，積極響應香港特區政府救災號召，決定透過中國燃氣公益基金會及集團旗下企業—壹品慧生活科技有限公司緊急捐贈現金及物資，用於支援受災群眾救助安置及災後重建工作，切實履行企業社會責任。其中中國燃氣公益基金會將緊急撥付100萬港元，壹品慧將充分發揮新零售業務優勢，緊急就近調度受災現場所需物資。中燃集團完成總價值120萬港元緊急捐贈，精準回應受災民眾迫切需求。

身為香港聯交所主板上市的綜合能源服務商，中燃集團始終與香港同胞血脈相連。中燃願與特區政府、社會各界攜手完善防災減災體系，以實際行動實踐「氣聚人和造福社會」的企業使命，助力受災同胞早日渡過難關、重建家園，共同維護香港繁榮穩定。
 

