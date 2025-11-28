Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜災民無家可歸感徬徨 哭訴：「成間屋燒晒 全身得返呢件衫」

社會
共有近2,000個單位的大埔居屋宏福苑周三（26日）發生五級大火，至今造成94人死亡，包括1名37歲消防員殉職，逾200人失聯。《星島頭條》記者今日（28日）到廣福商場察看現場情況。有受影響災民表示，「而家成間屋燒晒，全身得返呢件衫」，形容全家「無家可歸」，正等待前往政府安排位於粉嶺的過渡性房屋「睇樓」；亦有災民表示，自已居於未受波及的「宏志閣」，幸好損傷不大。

住戶痛失家園 兒子50萬裝修化烏有

居住在宏建閣的李先生及李太表示，現時「全家無家可歸」，感到非常徬徨，未知損失如何，但形容「而家全身就係得咁多，件褸都係義工畀，咩都無」，又稱「間屋啲家當咩都唔知」。他續指，自己兒子同樣住在宏福苑，甚至是起火源頭的宏昌閣，更是剛剛花費50萬進行裝修只住了一年多，稱「啱啱裝完修，咁就燒晒，銀行得返一、兩萬蚊，仲要供緊樓，都唔知點算」。

被問及有否購買保險，李先生表示未有購買，更稱自己「邊識呢啲嘢」，只知道法團有購買「少少」。他更指，法團非常不負責任，「到而家我都未見過個法團主席出嚟，好似失咗蹤咁，一句聲都無聽到過」，但幸好有現場義工、關愛隊幫助。他又表示現時正等待前往政府安排位於粉嶺的過渡性房屋「睇樓」，之後會安排入住，稱「最緊要係屋企人無事」。

居民不能進家感徬徨

何婆婆表示現時「屋企而家唔俾入」，正等待解封，現時只能暫住在臨時庇護中心，感到非常徬徨，稱「咩都做唔到，屋企又返唔到、飯又煮唔到、工又無得返」，又指無打算拿太多物資，稱「拎嚟都無用」。

住在附近廣祐樓的吳婆婆則表示，影響不大，家人都安全，政府派發物資安排都非常好。

記者：李健威
攝影：陳浩元

