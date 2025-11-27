甲流｜兩歲女童併發休克、腦病變和多重器官衰竭 情況危殆 留醫PICU

衞生署衞生防護中心（中心）今日（27日）再接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的兩歲女童。她於11月25日出現發燒、嘔吐及糞便稀爛，昨日（26日）被帶到基督教聯合醫院急症室求醫並入住該院，及後因休克及身體狀況轉差，轉到該院兒童深切治療部接受治療，現正獲安排轉到香港兒童醫院接受進一步治療，目前情況危殆。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克、腦病變和多重器官衰竭。

女童未接種流感疫苗 家居接觸者曾現呼吸道病徵

女童尚未接種2025／26季度流感疫苗，於潛伏期內不曾外遊。她的一名家居接觸者近日曾出現呼吸道病徵，病況輕微，無需住院及已康復。

計及上述個案，今個夏季流感季節至今已錄得22宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括兩宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎11個月至17歲。若單單計算在本年度季節性流感疫苗接種計劃展開後錄得的13宗個案，只有一人曾在發病前四天接種本年度季節性流感疫苗。然而接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，換言之，這些嚴重個案的兒童都未能受到疫苗保護。