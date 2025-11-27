大埔宏福苑五級火｜港鐵 : 為遺失或損毁樂悠咭或殘疾人士八達通居民 辦理特快補領登記

大埔宏福苑五級火至今造成最少55人死亡，包括1名消防員殉職，大批居民痛失家園。港鐵今日( 27日 )在港鐵大埔墟站設立支援站，支援受影響的居民，包括為遺失或損毁樂悠咭或殘疾人士八達通的居民，辦理特快補領登記，而公司會靈活彈性處理文件要求，並於翌日發出新咭。另外，公司在支援站提供臨時免費流動充電器借用服務，供有需要的人士使用。公司亦會密切留意居民的需要，調整支援站的服務。

而八達通公司亦會為居民提供一張已充值的臨時八達通卡，以便居民在等候補領新八達通期間使用。

