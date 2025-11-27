Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火 ‧ 放工注意｜九巴及龍運36條巴士線改道 不停廣福邨、宏福苑及廣福街市

社會
更新時間：16:14 2025-11-27 HKT
發佈時間：16:14 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火至今造成最少55人死亡，包括1名消防員殉職，大火至今仍未救熄。因應大埔宏福苑火災，九巴及龍運積極配合救援工作和附近的封路措施。九巴及龍運呼籲乘客留意最新交通消息，已調派資源，協助疏導大埔居民出行。

受大埔公路元洲仔段近廣福邨一段和廣宏街來回方向，及完善路往大埔工業邨方向近宏福苑一段封路影響，九巴及龍運以下路線服務需要調整：

大埔區內線：

* 九巴路線71K：不停廣福邨、宏福苑及廣福街市（往大埔墟站）/廣福邨商場（往太和）
* 九巴路線K18：改由南運路廣福球場開出
 

區外路線：

* 九巴路線72、72A、72X、73A、73D、73X、74A、74B、74D、74P、74X、75X、263C、271、271B、272E、272P、272X、274P、274X、275X、307、307P、907D、W3、龍運路線A47X、E41：不停廣福邨
* 九巴路線72、72A、73A、74A：往沙田/市區方向不停大埔公路沿線各站
* 九巴路線73X、75X：不停廣福街巿及宏福苑
* 九巴路線74A：往大埔方向不停運頭塘邨；往九龍方向不停新達廣場
 
若情況許可，九巴及龍運會盡快安排各路線短時間內恢復正常服務，乘客請留意公布。

