大埔宏福苑五級火｜焚燒近19小時 居民家園被毀嘆：唔知以後點算

社會
更新時間：10:21 2025-11-27 HKT
發佈時間：10:21 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑發生五級大火。昨日（26日）下午約2時52分發生火警，現場火勢猛烈，入夜後仍未有未有減弱之勢。至今日（27日）早上9時許，現場火情已控制，大部分火勢已被撲滅，但仍濃煙不斷，不時出現爆破聲，有反撲跡象。現時目測只餘約6至7戶仍有火勢，消防派出四條噴水喉滅火降溫。

宏福苑五級火︱部分大廈重現火勢

當中，宏福苑靠右第二棟大廈宏道閣情況最嚴重，整幢大廈通體被燒黑，大樓高層剩餘幾戶仍有火勢。其中一幢大廈宏仁閣，亦重新出現火勢，消防已出動滅火。截至今早8時，累計死亡人數44人，62人送院。現場陸續有傷者和寵物被救出。

有市民家人仍失聯

居住在宏仁閣的溫太表示，家人全部安全撤出，但見到家園被毀很難過。她憂心忡忡望向自己所住的大廈，指重新起火之處是自己單位，坦言「唔知以後點算」。

臨時庇護中心外，一對居於宏昌閣夫婦的女兒仍被困於火場，二人由昨日下午3時許至今一直未收到女兒的消息，十分擔憂，心情亦很難過。

記者：曹露尹 

