大埔宏福苑五級火 ‧ 返工注意｜運輸署 : 40條巴士線改道 市民明早出發須預留充足時間

社會
更新時間：22:06 2025-11-26 HKT
發佈時間：22:06 2025-11-26 HKT

運輸署今晚（26日）表示，因大埔宏福苑的五級火警，多個路段仍需封閉。市民明早（27日）出行前，應留意交通運輸最新安排，提早計劃行程，預留充足時間。

吐露港公路部分路段全線封閉

由南運路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段（來回方向）全線、吐露港公路（來回方向）通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行車線、廣宏街全線（來回方向），以及由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路（往汀角路方向）的全線仍然封閉。駕駛人士需改用其他道路。

40條日間和通宵巴士路線受影響需改道

公共運輸服務方面，途經有關路段的約40條日間和通宵巴士路線受影響，需改道行駛。市民應參閱巴士公司網頁或流動應用程式，了解路線最新資訊，並盡量使用鐵路服務。

運輸署發言人表示，一直在緊急事故監察及支援中心統籌下與相關部門緊密協作，密切留意火警的情況。視乎行動進展，明日受影響地區一帶的路面交通和專營巴士等公共運輸服務可能受影響。市民出行前應留意交通運輸最新安排，提早計劃行程，預留充足時間出行。

運輸署一直督導各公共運輸服務營辦商做好部署和應變，務求把對乘客出行的影響減至最低。緊急事故交通協調中心已提升級別並繼續24小時運作，密切監察區內交通及公共運輸服務情況。區域交通控制中心會按需要調整交通燈的燈號時間，以紓緩交通擠塞。市民請留意電台、電視台及「香港出行易」流動應用程式發放的最新交通消息。

