​大埔宏福苑五級火｜鄧炳強對消防員殉職深感悲痛 向其他遇難者家屬致慰問

保安局局長鄧炳強今日（26日）對消防員何偉豪殉職深感悲痛。何偉豪今日在大埔撲救一宗五級火警時受傷，送往威爾斯親王醫院搶救後，最終傷重不治。

向殉職消防員及遇難者家屬致最深切慰問 祝願傷者早日康復

鄧炳強說：「我對何偉豪在行動中不幸殉職感到非常難過和痛心，並向其家人致以最深切的慰問。」他亦向火警中其他遇難者的家屬致以慰問，並祝願傷者早日康復。

鄧炳強表示，緊急事故監察及支援中心已於下午全面投入運作，統籌協調各部門全力應對及處理火災造成的影響。消防處正全力撲救火警，保安局和各部隊以及相關部門亦作出全力支援，並會盡力為受影響人士提供協助。

另外，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（26日）對消防員何偉豪於撲救大埔宏福苑火警時不幸殉職表示沉痛哀悼。

楊何蓓茵表示，她向何偉豪的英勇表現及無私奉獻表達崇高敬意，並代表公務員隊伍向其家屬致以最深切慰問。公務員事務局已經與消防處聯絡，將盡力協助何偉豪的家人渡過這悲哀及艱難的時刻。

她亦向火警中其他遇難者的家屬致以慰問，並祝願傷者早日康復。