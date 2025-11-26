Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前港會球員涉打假波案 辯方盤問下 特赦證人稱對犯案感後悔 

更新時間：14:52 2025-11-26 HKT
發佈時間：14:52 2025-11-26 HKT

前港會球員霍斌仁涉串謀「打假波」案，今（26日）於東區法院續審。辯方盤問控方特赦證人時，指霍在涉案WhatsApp群組只是分析球賽賽果的可能性，當中有部分球賽並不涉及霍的球隊，而證人會稱霍的訊息與操縱賽果有關，只因他這樣說才能免於被控方起訴。證人不同意，又稱自己對犯案感到後悔，而他獲發免予起訴書亦是控方的決定。案明續審。

代表首被告霍斌仁的辯方大律師蘇信恩今盤問特赦證人成嘉狄（Kartik Srivastava），指在涉案WhatsApp群組中提到的部分球賽，霍當時並未參與其中，故霍根本無法操縱這些賽事的結果。成嘉狄確認這一點，但亦指霍可能認識其他人。

首被告霍斌仁。資料圖片
被告盧斯安奴。資料圖片
被告屠俊翹。資料圖片
被告 Waheed Mohammad。資料圖片
辯方指，其實在涉案群組中，霍只是分析球賽賽果的可能性，並沒有提出操縱賽果。成嘉狄不同意。辯方續指，其實成嘉狄把涉案WhatsApp訊息說成與操縱賽果有關，是因為只有這樣說才會獲控方接納為特赦證人、免受控方檢控。成嘉狄否認，稱自己對犯案感到後悔，而他獲免予起訴亦是控方的決定。

4名被告依次為29歲霍斌仁、27歲外圍賭注中介人Waheed Mohammad、36歲中西區康樂體育會後衛盧斯安奴（Luciano Silva Da Silva）及29歲屠俊翹。

4人同被控一項串謀賭博時作弊罪，指他們於2022年8月18日至前年4月30日與成嘉狄及其他人串謀，以欺詐手段贏取一名收受賭注者的金錢，致使愉園體育會有限公司在賽事中落敗、或操控入球或角球數目，以在相關足球賽事中贏取金錢。霍另被控3項向代理人提供利益罪。除屠外，其餘3人另被控串謀賭博時作弊罪。

案件編號：ESCC438/2024

法庭記者：王仁昌
 

