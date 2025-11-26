公屋綜合輪候時間維持5.1年 簡約公屋一般申請平均輪候3.1年

房屋局於11月26日公布最新一季的公屋綜合輪候時間，截至2025年9月底維持5.1年，創2018年以來新低，較本屆政府上任前的高位縮短一年。第三季共7,900個單位成功編配，其中「簡約公屋」平均輪候3.1年，有效縮短整體輪候時間。

輪候時間維持5.1年 供應量顯著增加

房屋局公布，截至2025年9月底，過去12個月獲編配入住傳統公共租住房屋（公屋）或「簡約公屋」的一般申請者（包括家庭申請者及長者一人申請者），其公屋綜合輪候時間維持於5.1年。這紀錄是自2018年第一季以來的新低，較本屆政府上任前的高位6.1年，縮短了足足一年。

房屋局發言人指出，2025年第三季，局方成功安排約7,900個一般申請者入住傳統公屋或「簡約公屋」。當中包括約1,600個新落成傳統公屋單位、約4,000個傳統公屋回收單位，以及約2,300個「簡約公屋」單位。在獲編配傳統公屋單位的一般申請者中，逾八成半入住市區或擴展市區單位，這些區域深受申請者歡迎。然而，由於市區或擴展市區單位的輪候時間較新界地區長約兩年，這些較長的輪候時間被納入最新的公屋綜合輪候時間計算。因此，儘管該季有約8,000個單位的龐大供應，公屋綜合輪候時間仍維持在5.1年，與上一季相若。

簡約公屋成效顯著 助基層改善生活

獲編配入住「簡約公屋」的一般申請者，其輪候時間則顯著較短。事實上，自首個「簡約公屋」項目於2025年第一季開始編配以來，獲安排入住「簡約公屋」的一般申請者平均輪候時間僅為3.1年。這充分顯示「簡約公屋」不僅能改善低收入家庭的居住環境及生活質素，更在縮短公屋輪候時間方面發揮關鍵作用。

首個位於市區的牛頭角彩興路「簡約公屋」項目，已於2025年9月初全面入伙。現時已入住該項目的居民中，約七成原居於不適切住房，隨着各公屋及「簡約公屋」項目相繼落成，公屋綜合輪候時間預計將逐步下降。

多管齊下加快流轉 實現4.5年目標

房屋局發言人稱，局方將繼續興建公屋，並積極推展餘下的「簡約公屋」項目。預計2025年將有約9,500個單位陸續落成入伙，逐步實現於2027/28年度前完成興建約30,000個「簡約公屋」單位的目標。

發言人續指，截至2025年9月底，約有111,600宗一般公屋申請，以及約85,700宗配額及計分制下的非長者一人申請。與最高峰時期的156,400宗及143,700宗相比，一般公屋申請與非長者一人申請的數目分別大幅下降約30%及40%，清晰反映公屋輪候隊伍正逐步縮減。

展望2026/27年度起的未來五年，總體公營房屋建屋量（包括「簡約公屋」）預計將達189,000個單位，較本屆政府上任時增加約80%。公屋綜合輪候時間於2026/27年度回落至4.5年的目標維持不變。