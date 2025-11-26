競委會：交換價格及未來定價意向均有違例風險 正常非敏感資訊毋須擔心

競爭事務委員會昨日起展開大型宣傳教育活動，提醒企業交換敏感商業資料可能違反《競爭條例》。競爭事務委員會行政總監 (政策及倡導事務) 蕭滿章表示，若涉及交換價格及未來的定價意向，均有違法風險。

蕭滿章今（26日）在電台節目中指出，理解中小企業在日常營運中需要與同業交流，例如分享僱員安全標準、公共政策或監管事務等議題，均屬正常商業行為，並非敏感，對行業競爭影響不大，違反《競爭條例》的風險較低。

交換價格、成本等屬敏感商業資料

然而他指，若與同行或競爭對手交換價格、成本等敏感商業資料，尤其涉及未來定價意向，便可能損害市場競爭，並構成違反《競爭條例》的風險。蕭滿章解釋，佣金亦是價格的組成部分，因包含在顧客支付的款項中，亦可能構成違法行為。

蕭滿章透露，該會至今向競爭事務審裁處入稟的15宗案件中，有5宗涉及交換敏感資料，共牽涉23間企業及個人。

他強調，企業一旦交換商業敏感資料，將降低市場競爭者之間的不確定性，導致產品與服務價格上升、品質下降，以及消費者選擇減少。

會考量多項因素 綜合判斷是否違法

至於交換資料是否觸發《條例》下的競爭問題，他表示需視乎個案情況，包括資料的敏感程度、新舊、詳細程度等因素。他進一步說明，判斷資料是否屬商業敏感，會考量多項因素，包括資料的敏感度；資料的新舊——分享未來或當下資料，較歷史資料更易引起競爭問題；詳細程度——個別公司資料比匿名和綜合資料更可能損害競爭；市場特徵，例如若市場僅有少數競爭者，交換敏感資料便極可能損害競爭；以及交換頻率等。

被問及業界討論某區清潔工人日薪是否違法，蕭滿章回應，需根據每宗個案的具體情況及上述因素綜合判斷。他建議企業在與同行交換資料前，應先自行評估披露該資料是否存在違法風險。

蕭滿章表示，競委會將持續與各業界、專業人士及商界保持緊密溝通，未來繼續舉辦講座、研討會、簡報會及工作坊，透過深入的教育宣傳，協助業界全面認識《競爭條例》，包括何謂交換敏感商業資料。

