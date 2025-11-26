Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

競委會：交換價格及未來定價意向均有違例風險 正常非敏感資訊毋須擔心

社會
更新時間：10:18 2025-11-26 HKT
發佈時間：10:18 2025-11-26 HKT

競爭事務委員會昨日起展開大型宣傳教育活動，提醒企業交換敏感商業資料可能違反《競爭條例》。競爭事務委員會行政總監 (政策及倡導事務) 蕭滿章表示，若涉及交換價格及未來的定價意向，均有違法風險。

蕭滿章今（26日）在電台節目中指出，理解中小企業在日常營運中需要與同業交流，例如分享僱員安全標準、公共政策或監管事務等議題，均屬正常商業行為，並非敏感，對行業競爭影響不大，違反《競爭條例》的風險較低。

交換價格、成本等屬敏感商業資料

然而他指，若與同行或競爭對手交換價格、成本等敏感商業資料，尤其涉及未來定價意向，便可能損害市場競爭，並構成違反《競爭條例》的風險。蕭滿章解釋，佣金亦是價格的組成部分，因包含在顧客支付的款項中，亦可能構成違法行為。

蕭滿章透露，該會至今向競爭事務審裁處入稟的15宗案件中，有5宗涉及交換敏感資料，共牽涉23間企業及個人。

他強調，企業一旦交換商業敏感資料，將降低市場競爭者之間的不確定性，導致產品與服務價格上升、品質下降，以及消費者選擇減少。

會考量多項因素 綜合判斷是否違法

至於交換資料是否觸發《條例》下的競爭問題，他表示需視乎個案情況，包括資料的敏感程度、新舊、詳細程度等因素。他進一步說明，判斷資料是否屬商業敏感，會考量多項因素，包括資料的敏感度；資料的新舊——分享未來或當下資料，較歷史資料更易引起競爭問題；詳細程度——個別公司資料比匿名和綜合資料更可能損害競爭；市場特徵，例如若市場僅有少數競爭者，交換敏感資料便極可能損害競爭；以及交換頻率等。

被問及業界討論某區清潔工人日薪是否違法，蕭滿章回應，需根據每宗個案的具體情況及上述因素綜合判斷。他建議企業在與同行交換資料前，應先自行評估披露該資料是否存在違法風險。

蕭滿章表示，競委會將持續與各業界、專業人士及商界保持緊密溝通，未來繼續舉辦講座、研討會、簡報會及工作坊，透過深入的教育宣傳，協助業界全面認識《競爭條例》，包括何謂交換敏感商業資料。

相關新聞：競委會開展宣傳教育活動 提醒企業交換敏感資料或違法 提供指引助識別風險
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜中華基督教會馮梁結紀念中學安置近400疏散居民 送往東昌街社區會堂
大埔宏福苑五級火｜中華基督教會馮梁結紀念中學安置近400疏散居民 有酒店提供客房安頓
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民聞家園被焚崩潰大哭 舉牌尋失散家人下落
大埔宏福苑五級火｜居民聞家園被焚崩潰大哭 舉牌尋失散家人下落
突發
1小時前
習近平對大埔宏福苑火災死難者表示哀悼。新華社
大埔宏福苑五級火｜習近平向死傷者慰問 要求駐港聯絡辦全力支援
即時中國
2小時前